AVM'lere bayram erken geldi

Bir süredir durgunluk yaşayan alışveriş merkezlerinin son bir haftadır yüzü yeniden güldü. Bayram alışverişinin başlamasıyla beraber hem cirolar hem ziyaretçi sayıları arttı.



İç piyasadaki durgunluk havasını bayram alışverişi dağıttı. Son bir haftadır alışveriş merkezlerinin hem ziyaretçi sayıları hem de ciroları yüzde 30'a varan oranlarda arttı. Bayram alışverişinden daha fazla pay almak isteyen birçok alışveriş merkezi kapanış saatlerini 24.00'e kadar çekti.



Kapanış saatleri uzadı



Armonipark Outlet Center Genel Müdürü Genel Müdürü Muhsin Erkoç da kapanış saatlerini Eylül 15'ten itibaren bir saat uzattıklarını söyledi. Bayram alışverişlerinde yoğunluğunun özellikle önümüzdeki hafta sonu ve arife günü daha da artmasını beklediklerini kaydeden Erkoç, "Şu anda merkezimize hafta içi giren ziyaretçi sayısı ortalama 22 bin 500. Hafta sonu ise 34 bin ortalama girişimiz var. Bu sayı bayramda daha da artacaktır" diye konuştu.

Bayram için alışverişe gelenlere yaptıkları alışveriş oranına göre şeker hediye ettiklerini belirten Erkoç, yılbaşı alışverişlerinin de sektörün yüzünü güldüreceğini vurguladı.



Yağmur bile engellemedi



Açık hava konseptli alışveriş merkezi Meydan Alışveriş Merkezi'nin yatırımcı şirketi Metro Asset Managament Genel Müdürü Gündüz Bayer, "Merkezimize gelen ziyaretçi sayısı önceki hafta sonlarının yüzde 30 üstüne çıktı. Özellikle geçen hafta sonu havanın yağmurlu olduğunu düşünürsek bu artış gerçekten önemli. Bu hafta sonu da aynı hareketi bekliyoruz. Meydan'a hafta içi Ikea mağazası hariç 20 bin kişi geliyor. Hafta sonunda ise bu rakam iki gün toplamında 90 bine çıkıyor" dedi.



Ramazan bereketinden faydalanmak için alışveriş merkezinin kapanış saatlerini uzatanlardan birisi de İkitelli'deki Deposite Alışveriş Merkezi. Bayram nedeniyle ziyaretçi trafiğinde artış sağladıklarını belirten Sinpaş Yatırım ve Deposite Genel Müdürü Oray Demirel, "Bu eylül ayından itibaren ziyaretçi sayımız yüzde 10 arttı. Ama bu rakamın bayramın yaklaşması ile daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Hafta sonu 110 bin kişi gezdi



Kısa bir süre önce kapılarını açan Pendik'teki Viaport Outlet Center ziyaretçi akınına uğrayan merkezlerden biri. Viaport Outlet Center Genel Koordinatörü Muzaffer Gülöz, geçen hafta sonu 110 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek "Merkezimiz yeni açıldığı için çok büyük bir ilgi var. Özellikle bayramın yaklaştığı şu günlerde ziyaretçi sayısı her gün artıyor. İnsanların ilgisinden dolayı merkezin kapanış saatlerini 24.00'e kadar çektik. Bayrama yakın bu saati daha da ileri çekmeyi düşünüyoruz" dedi.



Ziyaretçi sayısının artmasının cirolara da olumlu yansıdığını kaydeden Gülöz, "İnanılmaz bir geri dönüş var. Şu anda cirolar normal günün yüzde 25 üzerinde gidiyor. Merkezde açılmayan mağazalarımızda bu potansiyeli kaçırmamak için mağazalarını bayrama yetiştirmeye çalışıyor. Bu da açıkça yaşanan hareketliliği gösteriyor. Biz bunu bayram bereketi olarak değerlendiriyoruz. Şu anda konuşulmaya başlanan kriz söylentileri de sektörü çok olumsuz etkilemedi. Tüketici halen gelip alışverişini yapıyor" diye konuştu.





AVM'lerde son durum



Armonipark

Hafta sonu girişler yüzde 40 arttı.

Cirolar ağustosa göre yüzde 35 yükseldi.



Viaport Outlet

Kapanış saatlerini 24.00'e kadar çekti.

Cirolar normal günün yüzde 25 üzerinde



Meydan

Ziyaretçi sayısı yüzde 30 yükseldi.

Hafta sonları 90 bin kişi geliyor.



Deposite

Kapanış saatleri uzatıldı.

Ziyaretçi sayısı yüzde 10 arttı.

