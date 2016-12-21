AVM'lerdeki güvenlik zafiyetleri sivil polislerce denetlenecek

Türkiye'de son aylarda artan terör saldırıları nedeniyle AVM'lerdeki güvenlik sistemi de en üst seviyelere çıkarılıyor. Yeni uygulamayla AVM'ye müşteri gibi gidecek olan sivil polisler, güvenlik açıklarını tespit edip AVM yönetimlerine rapor olarak sunacaklar.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de işbirlikleri yapıldığını anlatan İstinyepark Genel Müdürü Uğur Berk, "Bir yıl önce AVM’lerde güvenlik önlemleri azaltılsın tartışmaları vardı. Ancak artık bu alana yapılan yatırımlar da arttı. AVM’lerde güvenlik özel şirketler tarafından sağlanıyor. Ancak sivil polisler de müşteri gibi girip güvenlik zafiyetlerini tespit ediyor. Bunları AVM’lere rapor olarak sunuyor. Biz de bu raporlar doğrultusunda çalışma yapıyoruz” dedi.

Ziyaretçi sayısı

Türkiye’deki gelişmelerin sektöre etkisini değerlendiren Uğur Berk, şunları söyledi: “Özellikle terör saldırılarının olduğu dönemde AVM ziyaret sayılarında düşüş görüldü ancak ortalama sonuçlara baktığımızda seneyi normal seviyelerde tamamladık. AVM’deki güvenlikçilerin alanında uzman kişilerden seçiyoruz. Eski özel harekatçılar ve askerler tercih ediliyor. Bu gelişmeler Türkiye’de mağaza açmak isteyen yabancı markaları da etkiledi. Eskiden yabancı markalar İstinyepark’ta mağaza açmak için sıraya girerdi. Artık sadece yerli markalar sırada.”

Ciro arttı

Berk, şöyle konuştu: “Yıllık 16.5 milyon ziyaretçi sayısıyla İstinyepark İstanbul’da lüks tüketimin en önemli merkezlerinden biri konumunda. AVM’deki turist sayısı bu yıl yüzde 30 düştü ancak ciro yıl boyunca yüzde 4 arttı. Yerli tüketici de lüks ürünlere yöneldi. Özellikle genç nüfus indirimler sayesinde lüks ürünleri tercih etti. Kasım ayında ciro bir önceki yıla oranlar yüzde 15 arttı.”

AVM’deki C&A mağazasıyla ilgili de bilgi veren Berk, “Bu marka Defacto bünyesine geçti ancak mağaza LC Waikiki oldu” dedi.

Liraya geçmediler ama kuru sabitlediler

Son dönemlerde AVM ve perakendeciler arasında yaşanan kira tartışmalarını da değerlendiren Uğur Berk, şöyle konuştu: “Markaların ciroları arttı ama bunda kampanyaların etkisi büyüktü. Bu yüzden de karlılıklar düştü. Biz 4 ay önce kuru sabitledik. Doları 2.75 TL, Euro’yu ise 3.00 TL’ye sabitledik. Biz bu konuda her zaman markaların yanında olduk.” Berk, İzmir’de 250 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen, İzmir İstinyepark’ın 2018’de açılacağını bildirdi.