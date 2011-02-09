-AVM'LERDE LPG'Lİ ARAÇ TEHDİDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, LPG'li araçların kontrolsüzce alışveriş merkezlerinin kapalı otoparklarına girebildiğini belirterek, ''Alışveriş merkezleri tehdit altında'' uyarısında bulundu. Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1998 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğine rağmen, kapalı otopark girişlerinde LPG'li araç kontrolü yapılmadığını belirlediklerini vurgulayarak, ''Bomba üzerinde yürüyoruz. Alışveriş merkezi yöneticilerini uyarıyorum. Bu konuyu ciddiye alın. Facia geliyorum diyor'' ifadelerini kullandı. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan facianın bir benzerinin alışveriş merkezlerinde de yaşanmasından endişe ettiğini kaydeden Aygün, ''Tahmin bile edemeyeceğimiz boyutlarda bir faciayla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'de genellikle facia yaşandıktan sonra önlem alınır. Bu sefer facia yaşanmadan önlemimizi alalım'' sözlerine işaret etti. Aygün, LPG'nin ekonomik ve çevre dostu bir yakıt olduğunu ancak yetkisiz firmalarca, standart dışı malzemelerle ve projesiz olarak LPG dönüşümü yapılan araçların faciaya davetiye çıkardığını belirterek, benzin zamları nedeniyle LPG'ye yönelimin sürekli arttığına ve LPG'li araç sayısının 3 milyonu aştığına dikkati çekti. LPG'ye olan ilgiyle beraber dönüşüm işini standartlara uygun yapmayan firma sayısının da çoğaldığını ifade eden Aygün, LPG'li araç sahiplerinin, araçlarının ön ve arka camlarında ''LPG'li araçtır'' uyarısı içeren bandrol bulundurmalarının zorunlu olduğunu, ancak kapalı otoparklara girebilmek için bandrol kullanmaktan kaçınıldığını belirtti. -''MERDİVEN ALTINDAN UZAK DURUN''- Gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması halinde LPG dönüşümlü araçların kullanılmasında güvenlik açısından hiçbir sorun yaşanmayacağını kaydeden Aygün, sorunun ''merdiven altı'' olarak tabir edilen korsan LPG dönüşümünden kaynaklandığına işaret etti. Piyasada 500-550 TL'ye LPG dönüşümü yapan firmalar bulunduğunu, standarda uygun dönüşüm yapıldığında fiyatın bin 200 ile 2 bin lira değiştiğini belirten Aygün, ''Rakam bin TL'nin altındaysa kuşkuyla bakmak lazım. 500-550 TL'ye LPG dönüşümü yapılan araç bir bombadan farksız olur. Vatandaşlar, çok düşük fiyat veren firmalara tevessül etmesinler. Aksi halde hem kendilerinin ve ailelerinin, hem de trafikte seyreden diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atmış olurlar'' değerlendirmesinde bulundu. Aygün, LPG'li araç sahiplerinin mutlaka ''LPG Sızdırmazlık Raporu'' ve ''Montaj Tespit Raporu'' almaları gerektiğini vurgulayarak, raporlama işinin Makine Mühendisleri Odası tarafından yapıldığının altını çizdi. Yasal zorunluluk olmasına karşın LPG dönüşümünün ruhsata işletilmediğini, Makine Mühendisleri Odasından LPG sızdırmazlık raporu ve montaj tespit raporu alınmadığını bildiren Aygün, LPG'li araçlarla ilgili diğer eksiklikleri de şu şekilde sıraladı: ''Kapalı alanlara park edilmemesi gerekiyor, ediliyor. Sigara içilmemesi gerekiyor, içiliyor. 10 yılda bir yakıt depolarının değiştirilmesi gerekiyor, değiştirilmiyor. LPG dönüşümlerinin ruhsatlara işlenmesi gerekiyor, işlenmiyor. LPG dönüşümlerinde teknik çizimlerin uzmanlar eliyle çizilmesi gerekiyor, buna uyulmuyor. Araç içerisinden boru geçmemesi gerekiyor, geçiyor. Montajın standartlara göre yapıldığının onaylatılması gerekiyor, onaylatılmıyor. Yılda bir defa periyodik bakım yapılarak sızdırmazlık raporunun yenilenmesi gerekiyor, yenilenmiyor. Tanklarda ve diğer aksamda onaylı standart malzeme kullanılması gerekiyor, kullanılmıyor. TSE belgeli, onaylı yerlerde dönüşüm yapılması gerekiyor, bu standarda uyulmuyor.'' -''VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA'' LPG dönüşümlü araçların yetkililerce denetiminin yeterince yapılmaması ve araç sahiplerinin ihmali nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin tehlike altında olduğunu vurgulayan Aygün, araçlarında şüpheli bir ses veya gaz kokusu alan araç sahiplerini de LPG kontrol noktalarına giderek sızdırmazlık ve montaj uygunluk kontrollerini yaptırmaları konusunda uyardı.