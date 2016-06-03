AVM'ler açıldı; 5 yılda 83 bin bakkal kapandı

Türkiye genelinde 2011 ile 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında 83 bin 499 bakkal ve büfe kapandı. Kent merkezlerinde birbiri ardına açılan alışveriş merkezlerinin, küçük işletmelerin sonunu getirdiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, CHP Niğde Milletvekili, KİT Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Meclis’te Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bakkal esnafının zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Bakkalların her geçen gün eridiğine işaret eden Gürer, Bakan Tüfenkci’ye “5 yılda ülke bazında kaç bakkal işyerini kapatmış ve bakkallığı bırakmıştır?” diye sordu. Bakan Tüfenkci’nin yanıtları binlerce bakkalın kepenk indirdiğini ortaya koydu. Yanıta göre Türkiye genelinde 2011 ile 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında 83 bin 499 bakkal, bayi, büfe kapandığı için kaydı silindi. Aynı dönemde 106 bin 61 bakkal, bayi ve büfeci olarak faaliyet gösteren işletmenin ise tescili yani kaydı yapıldı. Gürer, önergesinde kendi seçim bölgesi olan Niğde de kaç bakkalın kapandığını da sormuştu. Bakan Tüfenkci’nin yanıtına göre, Niğde’de 507 bakkal, bayi ve büfeci olarak faaliyet gösteren işletme kapandı. Bu dönemde kentte 521 işletmenin ise kaydı yapıldı.

Çalışma başlatıldı

Yanıta göre ayrıca hükümet küçük işletmelerin kapanmasının önüne geçmek için önlem almaya hazırlanıyor. Yanıtta, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’da perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde işletme sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, ulaşım olanakları, işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski gibi ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel faktörler açısından gözetilecek kriterleri belirlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili kılındığına dikkat çekildi. Bu kriterlerin belirlenmesine yönelik hazırlık çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Bakan Tüfenkci, esnaf ve sanatkârlar özelinde sektör analizleri projesi de yürütüldüğünü bildirdi.