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Yaşam

AVM'de yaslandığı korkuluk camı kırıldı, hayatını kaybetti

Beton zemine çakılan Zeynep Uğuz hayatını kaybetti

03 Temmuz 2015 22:39

Kocaeli'nin Gebze İlçesi’ndeki bir Eski Çarşı semtinde bulunan bir alışveriş merkezine giden 20 yaşındaki Zeynep Uğuz, 3’üncü katta yaslandığı camın kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadınburada yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay bugün saat 17.00 sıralarında Eski Çarşı semtinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir mağazaya taksit ödemek için alışveriş merkezine gittiği öğrenilen Zeynep Uğuz, bir süre dolaştıktan sonra 3’üncü katta dinlendiği sırada cama yaslandı. Camın bir anda kırılmasıyla dengesini kaybeden ve çabalamasına rağmen kendisini toparlayamayan genç kadın, binanın dışına savruldu. Beton zemine çakılan Zeynep Uğuz, ağır yaralandı.

Genç kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep Uğuz, burada yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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