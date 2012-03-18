Ayakkabıyı değiştirmek isteyen kadın müşterilere AVM'de dayak

T24 - Ankara’da bir AVM’de aldıkları ayakkabıyı değiştirmek isteyen iki kadın feci şekilde dayak yedi. Dayakçılar, hava muhalefeti nedeniyle dayak görüntülerinin silindiğini iddia etti.

Vatan gazetesindeki habere göre, Ankara’nın ünlü AVM’lerinden Panora’daki Oi Arte adlı mağaza skandal bir dayak olayına sahne oldu. İddiaya göre Esra Güçlü ve Mehtap Faroukh, bir hafta önce aldıkları ayakkabıyı değiştirmek için AVM’deki mağazaya gitti. Mağaza yetkilisi olduğunu söyleyen biri, iddiaya göre "Bu ayakkabıyı almam parayı da vermem” dedi.

Güçlü, “Nasıl konuşuyorsunuz?”, dediğinde ise yetkili ikiliye dönerek, “Kesin lan” diye karşılık verdi. Bu sırada yan dükkandan bir erkek daha geldi ve iki kadına bağırarak “Gidin lan” diyerek itiştirmeye başladı. Güçlü, olayı şöyle anlattı:

“Bu şahıs aniden bana tokat attı ve saçlarımdan çekerek beni yere düşürdü. Ben yerdeyken tekmelemeye başladı. Bu sırada mağaza görevlisi olduğu söylenen şahıs üzerimize saldırarak yumruklamaya başladı.”

Rapor belgeledi

İkili tekme-tokat dayak yedikten sonra Adli Tıp Kurumu’na gidip darp raporu aldı. Raporda, Esra Güçlü’nün darp nedeniyle sağ üst göz kapağında ödem ve ekimoz tespit edildiği, sağ üstünün üzerinde yine çarpmaa bağlı ödemli kızarıklığın bulunduğu yazıldı. Faroukh’ta ise darp nedeniyle sol bacak kısmında ekimoz tespit edildiği ve sol kulakta yumuşak doku travması görüldüğü, sol ayak bileğinde de künt travma olduğu rapora geçti. Güçlü, “Güvenlik görevlileri karakolda, hava muhalefeti nedeniyle kamera kayıtlarının bazı yerlerinin silinmiş olduğu iddiasında bulunmuşlar. Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu.



