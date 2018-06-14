AVM'de çalışanlara bayram izni yok!

Bazı AVM'lerin bayram tatilinin ilk gününde kapalı olacağı duyurulurken pek çok alışveriş merkezinde çalışanlar da bayram boyunca çalışmak zorunda kalacak. İstanbul Kurtköy'deki Viaport AVM'de bayram tatili boyunca emekçiler 23.00'e kadar çalışmak zorunda kalacak.

Viaport yönetiminin duyurduğu çalışma saatlerine göre bayram tatilinin üç gününde de emekçiler 23.00'e kadar çalışmak zorunda kalacak.

Viaport çalışanları Kurban bayramı tatiline kadar pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 22.00'ye, cuma ve cumartesi günleri 23.00'e dek çalışacak. Kurban bayramı tatilinde de Viaport emekçileri tatil boyunca 23.00'e kadar çalışacak.