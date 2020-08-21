AVM Yatırımcıları: Temmuz'da 4 milyon ziyaretçiye ulaştık; vatandaşlarımız AVM'lerin çarşıdan, pazardan daha güvenli olduğunu anladı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılıp 1 Haziran’da ziyarete tekrar açılan AVM’leri temmuz ayında 4 milyon kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, ağustosta günlük 4,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı beklediklerini kaydetti.

Altaş Haziran ayındaki günlük ziyaretçi sayısının yaklaşık 3 milyon olduğunu söyledi. AVM’lerin güvenli alışveriş durakları olduğunu söyleyen Altaş, “Vatandaşlarımız başta 'pandemi merkezi' gibi gösterilen alışveriş merkezlerinin sokaktan, pazardan, çarşıdan daha güvenli olduğunu anladı. Haziranda günlük yaklaşık 3 milyon, temmuzda günlük yaklaşık 4 milyon ziyaretçi oldu, ağustosta günlük yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı bekliyoruz. Ziyaretlerdeki artış beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor" dedi.

Ciro oranlarına bakıldığında Haziran’da yüzde 60’I yakaladıklarını söyleyen Altaş, “1 Temmuz’dan sonraki süreçte giriş sayıları hızla arttı. Pandemi öncesine göre giriş sayılarımızda yüzde 70, cirolarda da yüzde 80’leri yakaladık. Bu seviyelere eylül sonunda ulaşmayı bekliyorduk. Ağustos’ta da rakamlar yükselerek gidiyor” diye konuştu.

2023'te sayı 475'e çıkacak

Altaş turizm sektörüne hitap eden AVM’lerde turist olmadığı için kira indirimlerinde bulunduklarını belirterek, "Yüzde yüzde 70 kira indirimi alan da var yüzde 30 alan da. Kiracının bulunduğu sektör, AVM’nin konumu gibi durumlar göz önünde bulunduruldu. Mesela turizm sektörüne hitap eden AVM’lerde turist olmadığı ve ciddi anlamda sıkıntı olduğu için ona göre indirimde bulunduk. Tabiri caizse terzi dikişi yaptık” dedi.

Altaş 2023 yılına kadar toplam AVM sayısının 436’dan 475’e çıkacağını, toplumun AVM ihtiyacının dolgunluğa ulaşması nedeniyle daha fazla yeni yatırım beklemediklerini sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgınının başında ziyarete kapatılması için yoğun çağrı yapılan AVM’ler 11 Mayıs’ta kademeli, 1 Haziran’da da tüm Türkiye’de açılmıştı. AVM’lerin birçok sektörden daha önce açılması yüksek kira gelirleri ve yatırımlarındaki dövizle kredi borçlarının devam etmesinden dolayı olduğu öne sürülmüştü. Koronavirüs salgını cadde ve AVM mağazalarındaki ziyaretçi sayılarını etkilerken, e-ticaret verilerinde de yüksek oranda artışa neden oldu.

Perakendede alarm: Haziran’da AVM mağazaları normal cirolarının yarısını bile yapamadı