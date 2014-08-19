AVM tasarısı Meclis'e sunuluyor

Alışveriş merkezlerine belirli standartlar getirilmesini öngören AVM Yasası Meclis'e sunuldu. Buna göre, AVM’lerde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası ve çocuk oyun alanı oluşturulması zorunlu olacak. AVM'ler, alkollü içki satan işletmelerin, ibadet yerlerine en az 100 metre mesafede olmasını düzenleyen kanundan muaf olacak.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, hükümetin uzun süredir hazırlığını yaptığı yeni AVM Yasası Meclis'e sunuldu. Tasarıya göre AVM'lerde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, çocuk oyun alanı, bebek bakım odası gibi alanların oluşturulması zorunlu olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, büyük mağazalar ve AVM'lerdeki sosyal ünite, çocuk bakım ve ibadet yerleri gibi birimlere ilişkin kriterlerin yönetmelikle düzenleneceğini kaydetti.

AVM'ler, alkollü içki satan işletmelerin ibadet yerlerine en az 100 metre mesafede olmasını düzenleyen kanundan muaf olacak.

Alışveriş merkezleri, küçük esnaf ve sanatkar işletmelerine yüzde 5 oranında yer vermek zorunda olacak.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslek gruplarına normalin dörtte biri tutarında kira bedeliyle yer sağlanacak.

Bakan Yazıcı, "Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük ve zincir mağazalarda satış alanlarının en az yüzde 1’ine tekabül edecek şekilde raf alanı, çoğunlukla küçük ölçekli üretici ve tedarikçi işletmelerce üretilen yöresel ürünlerin satışına ayrılacaktır. Böylece bu ürünlerin çok daha kolay bir şekilde müşteriye ulaşabilmesinin önü açılacaktır" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, AVM'lerin şehir dışına taşınması projesinden vazgeçildiğini de açıkladı.

Yasayla indirim ve kampanyalı satışlara süre sınırı getirilecek.

"Kapatıyoruz", "tasfiye ediyoruz" gibi duyurularla yapılan ve yılboyu süren indirimler üç ayla sınırlı olacak.