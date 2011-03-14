AVM semt pazarı oldu

T24- Ankara'da yaklaşık 15 milyon dolar yatırımla 2008'de hizmete açılan Maltepe Alışveriş Merkezi (AVM), ünlü markaların müşteri azlığı gerekçesiyle taşınmasının ardından semt pazarı olarak hizmet vermeye başladı.



Kişi başına düşen AVM alanıyla Avrupa ortalamasının üzerinde yer alan başkentte, bir yandan yeni AVM'ler inşa edilirken diğer yandan rekabete geri kalanlar ya kapanmak ya da konsept değiştirmek zorunda kalıyor.

İrili ufaklı 30 AVM'nin hizmet verdiği Ankara'da, son olarak Maltepe AVM, müşteri yetersizliği nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Yaklaşık 6 ay kapalı kalan AVM, semt pazarına dönüştürülmesiyle şimdilerde hareketli günler yaşamaya başladı.

Maltepe AVM Müdürü Aydın Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maltepe semt pazarının da kurulduğu arsaya önceleri küçük dükkanlardan oluşan bir çarşı yapmaya karar verdiklerini belirterek, ünlü markalardan gelen yoğun talep sebebiyle çarşı fikrinden vazgeçerek yapıyı AVM'ye dönüştürdüklerini söyledi.

İnşası bittikten sonra yapıyı 2008'de Maltepe AVM adıyla hizmete açtıklarını aktaran Akdoğan, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 15 milyon dolar harcanarak inşa edilen Maltepe'ye ilk zamanlar yoğun ilgi vardı ama zamanla azaldı. İlginin azalmasında Eskişehir ve İstanbul yoluna açılan AVM'lerin oldukça etkisi oldu. Merkezi yerde olmamıza rağmen, bazı şeyler yolunda gitmedi ve ilk zamanlar bizimle görüşmek için sıraya giren markalar birbir taşınmaya başladı. Bir markanın gidişi diğerlerini de tetikledi ve mimarisiyle örnek gösterilen AVM'deki dükkanlar kısa sürede boşaldı."

Ankara'da AVM enflasyonu yaşanmasına rağmen yeni AVM'lerin de inşasının sürdüğünü ifade eden Akdoğan, "Sektörde aşırı bir rekabet var. Biz bu rekabette istediğimiz sonuçla karşılaşmadık ve işletmemiz kapandı. Bir süre boş kaldıktan sonra AVM'yi böyle değerlendirmek zorunda kaldık. Boş kalmasında ise böyle değerlendirilmesinden memnunuz" diye konuştu.



Günde 25 ila 30 bin ziyaretçi





Pazarı organize eden İsa Gün ise 9 bin metrekare alanı kiralayarak sosyete pazarı adıyla hizmet vermeye başladıklarını belirterek, salı ve cuma olmak üzere haftanın iki günü açık olduklarını söyledi.

Pazarın yeni olmasına rağmen vatandaşların gösterdiği ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Gün, şunları kaydetti:

"Günde 25 ila 30 bin kişi pazarımızı ziyaret ediyor. Bu rakamın çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Burası AVM olduğunda bile bu kadar ziyaretçisi olmuyordu. İnsanlarımız hala pazar kültürünü seviyor. Tabi pazar, yürüyen merdiveninden güvenliğine, servisinden, kafesine kadar AVM konforunda olunca ister istemez vatandaşlara cazip geliyor. Biz bu uygulamayla yeni bir şeye öncülük ettik. Başkalarının aklına yatarsa bunun devamı gelir."