-AVM MÜDÜRLERİ "ANKARA SHOPPİNG FEST"İ TARTIŞTI ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Ankara'daki alışveriş merkezlerinin (AVM) müdürleri, Kent Park Genel Müdürü Mehmet Akalın'ın ev sahipliği yaptığı kahvaltıda bir araya geldiler. Kentpark'taki kahvaltılı toplantıya, Kentpark Genel Müdürü Akalın'ın yanı sıra CEPA Genel Koordinatörü Atilla Işıldar ile Bilkent Center İşletme Müdürü Yavuz Güler katıldı. AVM Müdürleri, kahvaltıda, Ankara'nın ticaret, kültür ve turizm hayatını canlandırmak amacıyla 2012 yılı Mayıs ayında yapılması planlanan alışveriş festivali Ankara Shopping Fest ile ilgili görüşlerini paylaştılar. Akalın, İstanbul Shopping Fest'in iyi duyurulduğunu ve festivalin ilk bir haftasında yüzde 27 ciro artışı yakalandığını kaydetti. 40 günlük süreçte ise cirolarda yüzde 17'lik bir artışın söz konusu olduğunu belirten Akalın, ''Shopping Fest'in süresi 10 günü geçmemeli. Öyle iki ay falan sürmemeli'' dedi. Shopping Fest öncesi mutlaka ciro artışı hedefi konulması ve hazırlıkların bu hedefe göre yapılması gerektiğini ifade eden Akalın, İstanbul'da bu yıl ilk kez düzenlenen Shopping Fest'in gelecek yıllarda daha da başarılı olacağını kaydetti. Ankara'da Shopping Fest düzenlenmesi konusunda ise Akalın, ''İlgili kurum ve kuruluşlar ile sponsorlardan gerekli destekleri alsak bile Ankara'ya yurt dışından turist niye gelsin? Bir neden oluşturmak lazım. Onun yerine Ankara'da yapılması planlanan Shopping Fest, iç turizme yönelik olmalı. İsmi de Shopping Fest değil, alışveriş bayramı olmalı. İstanbul Shopping Fest'e en büyük desteği Türk Hava Yolları vermişti. Ankara Alışveriş Bayramı'na ise Atlas Jet destek vermeli'' diye konuştu. Ankara'daki AVM'ler olarak hem rakip hem de birlikte hareket etmek durumunda olduklarını ifade eden Akalın, Ankara Ticaret Odası tarafından Ankara Shopping Fest çalışmaları için oluşturulan komisyonun bu dengeyi iyi koruması gerektiğini söyledi. Akalın, ''Aksi takdirde bu iş zaten ölü doğar'' dedi. CEPA Genel Koordinatörü Işıldar da, İstanbul Shopping Fest'in iyi duyurulduğunu, ancak iyi anlatılamadığını söyledi. Birçok vatandaşın Shopping Fest'in ne olduğunu bilmediğine değinen Işıldar, bu nedenle İstanbul Shopping Fest'in gelir seviyesi ortanın üstünde olan kesimin ziyaret ettiği bir festival olduğunu ifade etti. Ankara'da yapılması planlanan Shopping Fest'in iç turizme yönelik olması ve tabana yayılması gerektiğini belirten Işıldar, ''Ankara'da okullar kapanana kadar alışveriş zaten üst seviyede oluyor. Böyle bir organizasyon okullar kapandıktan sonra alışverişin aynı düzeyde devamını sağlamaya yönelik olmalı'' dedi. Ankara'da yapılması planlanan alışveriş festivalinin Anadolu'nun diğer illerinde iyi duyurulup etkinliklerle desteklenmesi gerektiğine işaret eden Işıldar, ''Bütün AVM'ler konser gibi etkinliklere bir sürü para harcıyor. Bu paraları birleştirip festival etkinlikleri için kullanırsak daha büyük bir etki ve kazanım getirmiş oluruz'' diye konuştu. Bilkent Center İşletme Müdürü Güler ise Ankara'da böyle bir festivalin çok iyi planlanarak yapılması gerektiğini belirterek, ''İstanbul yapıyor, biz de yapalım'' mantığıyla düzenlenmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.