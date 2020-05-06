AVM'ler Mayıs'ta 10:00-19:00 arasında açık, 1 Haziran'da 10:00-22:00'ye dönülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılabileceğini açıklamasından sonra Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği süreçle ilgili bir dizi tavsiye kararı aldı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden yapılan açıklamada, AVM'lerin Mayıs ayı boyunca 11.00-19.00 arasında açık olacağı, 1 Haziran'dan itibaren eskisi gibi 10.00-22.00 arasında faaliyet gösterileceği belirtildi.

Mayıs'ta kira alınmayacak

Açıklamaya göre AVM’lerdeki mağazasını Mayıs ayında açan/açmayan kiracılardan Mayıs ayı için herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi; devam eden aylarda her AVM’nin kendi koşullarında ve özelinde kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması kararlaştırıldı.

Duyuruda, mağazasını açmayan perakendecilere 1 Haziran’a kadar kolaylık sağlanıp herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı da ifade edildi.