AVM'lerde Koronavirüs önlemleri

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, bugün Koronavirüs'e karşı tedbirleri görüşmek üzere bir toplantı yaptı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş başkanlığında yapılan toplantıda salgın sürecine ilişkin alınacak yeni önlemler konuşuldu.

Topnatıda AVM’lerde ilk etapta çalışma süresi kısaltıldı. Daha önce 10.00 -22.00 saatleri arasında hizmet veren AVM’lerin saat 12.00 – 20.00 arasında hizmet vermesi karar bağlandı. Toplantıda ayrıca AVM’lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edilmesine karar verildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı yazılı açıklamada da, “İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de Koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz” ifadelerine yer vermişti.