AVM inşaatı çöktü; 6 işçi yaralandı

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu’na ait AVM inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan göçük nedeniyle inşaatta çalışan 6 işçi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, ikinci katın taban betonunun dökülmesi sırasında, kat zemini çöktü. Beton bloklar ve kalıp tahtalarının altında kalan işçilerden Lokman Yılmaz, Yusuf Köse, Varol Kazdal, Sedat Kazdal, Reşit Çiftçi ile Sezer Kural yaralandı. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile göçük altındaki işçiler çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.