AVM çatısında serçe kurtarma operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısına ayağı sıkışarak mahsur kalan serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkezefendi İlçesi Yenişehir Mahallesi\'ndeki AVM\'nin çatısında bir serçenin sıkıştığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. AVM\'ye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan merdivenli itfaiye ekibi, serçenin bulunduğu yere ulaştı. İtfaiye ekibi, ayağı sıkışan kuşu mahsur kaldığı yerden dikkatli şekilde çıkarıp, kurtardı. Serçe, kontrol için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği\'ndeki veterinere teslim edildi.



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