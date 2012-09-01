Avlanma derinliği 24 metreye çıktı, balıkçılar 'Vira Bismillah' demedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda, bu gece başlayacak balık avı sezonunu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlattı. Eker, ''Balıkçılıkla ilgili aldığımız, alacağımız hiçbir kararı, bilim adamlarından rapor almadan, üniversitelerle, balıkçılarla görüşüp onların kanaatlerini öğrenmeden almayız. O deniz bizim olduğu kadar sizindir'' dedi. Avlanma derinliğinin 18 metreden 24 metreye çıkarılmasına tepki gösteren balıkçılar ise avlanma sezonun ilk gününde avlanmaya çıkmadı.

Eker, Türkiye'de ticari ruhsatlı 88 bin, amatör ruhsatlı 63 bin olmak üzere 150 bin civarında kişinin balıkçılıkla uğraştığını ve yaklaşık 50 bin tekne bulunduğunu belirterek, balıkçılık faaliyetinin, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkede yüz binlerce vatandaşın hem geçim, hem de önemli bir besin kaynağı olduğunu söyledi.

Hükümetin çabalarıyla gerçekleşen ve denizlerdeki avcılıkla ilgili baskıyı azaltıp ihtiyacı yetiştiricilikten karşılamaya yönelik faaliyetlerin olduğuna işaret eden Eker, denizlerde yaklaşık 2 bin 400 balıkçılık tesisinin olduğunu ve buralarda yetiştiricilik faaliyetinin yapıldığını kaydetti.

Bakan Eker, balıkçıların işlerinin zor olduğunu, bu faaliyeti sürdürmenin ancak aşk, fedakarlık ve çalışmakla mümkün olacağını vurgulayarak, ''Hükümet olarak hep balıkçılarımız yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gerek krediler, gerek desteklemeler, gerekse düzenlemelerle bir şekilde sizinle bir arada olacağız, sizinle birlikte kararlarımızı gözden geçirip değerlendireceğiz. Bunu, özellikle bilmenizi istiyorum. Bugüne kadar bakanlığımızı kapıları balıkçı kardeşlerimize hep açık oldu, bundan sonra da açık olacak'' şeklinde konuştu. Av yasağının sona ermesiyle denize açılarak ''Vira Bismillah'' diyen balıkçılar ilk tuttukları balıklardan mıhlama yaptı.

İlk palamutlardan mıhlama

Ordulu balıkçılar, 1 Eylül'de sona eren av yasağının sonrasında gece saat 00.00 gösterirken denize açılarak ''Vira Bismillah'' dedi. Çeşitli boy kayıklarla denize açılan balıkçılar, gece boyunca denize attıkları ağlardan palamut topladı.

Gülyalı Balıkçı Kooperatifleri Başkanı İnan Sağlam, yaptığı açıklamada yeni sezonu değerlendirdi.

Yeni sezonun bütün balıkçıların heyecanla beklediğini ve hazırlandığını dile getiren Sağlam, ''Yeni sezon için aylardır hazırlandık. 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından gece saat 00.00 olduğunda balıkçılarımız denize açılarak 'Vira Bismillah' dedi. Sezonun tüm balıkçılarımıza hayırlı olmasını dilerim'' diye konuştu.

Av yasağının kalkması ile birlikte denize açılan balıkçılar tuttukları ilk palamutların mıhlamasını yaparak kayıkta hep birlikte yemeyi tercih etti.

Öte yandan İstanbul Kumkapı'daki balıkçılar, ''Gırgır'' teknelerine getirilen av bölgeleri yasakları ve av derinliğinin 18 metreden 24 metreye çıkartılmasını protesto amacıyla 3 gün denize çıkmama kararı aldı.

Düzceli ve Sakaryalı balıkçılar, şiddetli poyraz nedeniyle denize açılamazken, Samsun'un Dereköy Limanı'ndaki balıkçılar ise ilk gün elleri boş döndü.

Doğu Karadeniz'de balıkçılar ava çıkmadı

Doğu Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona ermesine rağmen, denizlerdeki avlanma derinliğinin 24 metreye çıkarılmasına tepki amacıyla yeni sezonun ilk gününde ava çıkmadı. Kararın sektöre büyük darbe vuracağını savunan balıkçılar, 3 Eylül'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile yapacakları görüşmeye kadar denize çıkmayacaklarını belirtti.

Trabzon, Rize ve Artvinli balıkçılar, denizlerdeki avlanma derinliğinin 24 metreye çıkarılmasına tepki amacıyla yeni sezonun ilk gününde ava çıkmadı. Sezon öncesi tüm hazırlıklarını yaptıkları teknelerini limanlardan hareket ettirmeyen balıkçılar, 24 metre kararının yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

Bursa'da tekneler kıyıda kaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki balıkçılar, aylarca beklediği 1 Eylül av yasağının kalktığı gece balık tutmak için denize çıkmadı. Yeni yönetmelikle, avlanma derinliğinin 18 metreden 24 metreye çıkarıldığını, bunun da kendilerini mağdur ettiğini söyleyen balıkçılar, Pazartesi gününe kadar denize açılmama kararı aldı. Alınan kararın borçlu olan balıkçıların sonu olacağını iddia eden Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel, "balıkçılıktan bir milyon kişiden fazla ekmek yiyen insanlar var. Bu yasaklar devam ettiği sürece bu balıkçılar batacak. Çünkü hepsinin bankalara 200 Milyar TL üzerinde borcu var. 3 ay boyuncu balıklar 24 metrenin altındadır. Avrupa birliğine uyum sağlamak içini bu kararı çıkardılar ama bizim denizlerimiz onların gibi okyanus değil. Bu yasak kalkmaz ise vatandaş hamsiyi 20 liradan aşağı yiyemez "dedi.

'Gırgır'lar 24 metrede avlanamaz'

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde, av yasağının sona ermesini bekleyen balıkçılar, av mevsimi açılmasına rağmen denize çıkmadı. Yeni yönetmelikle, avlanma derinliğinin 18 metreden 24 metreye çıkarıldığını, bunun da kendilerini mağdur ettiğini söyleyen balıkçılar, Pazartesi gününe kadar denize açılmama kararı aldı. Türkiye’de ancak göç balıklarının avlanabildiğini, bu balıklarında 15 Ağustos’tan itibaren Marmara denizinden çıkarak Yunanistan’a doğru göç ettiklerini söyleyen Balıkçılar, sezonun geç açıldığından yakındı. Balıkçılar, “24 metre olan avlanma yerinin, bizim Türk karasularımızda olması mümkün değil. Çünkü Türkiye, diğer ülkelerde olduğu gibi devasa balık avcılığı yapmıyor. Türkiye’de göç balıkları mevcuttur. Bu balıklar, Cebelitarık boğazından gelir, Karadeniz’e gider, burada havyarını döker ve yoluna devam eder. Ağustos ayının 15’inden sonra başlamış olan Palamut, Lüfer ve Kolyoz akını, Marmara denizini terk etti. Komşumuz olan Yunanistan’a, İspanya, İtalya’ya gitti. Hala, bu balığı avlamamakta ısrarcı Bakanlığımız. Neden olduğunu bir türlü çözemedik” dediler.

Gırgır teknelerinin, 24 metrede avlanamayacağını söyleyen balıkçılar, “Bize 24 metre diye bir şey dayattılar. Bu bizim kıyı balıkçılığını bitirdi. Biz gırgır balıkçısı olarak, hep avlandığımız sular zaten Pelajik (Yüzeysel) balık. Onlar da hep 24 metre üzeri olduğu için bizim balıkçılığımız bitti. Biz de o yüzden tüm Türkiye’de gırgırcılar olarak denize çıkmama kararı aldık. Pazartesi gününe kadar bir eylemimiz var. Belki Pazartesiden sonra da devam edecek. Eğer devlet bizle oturup bir orta yol bulmazsa, biz bunu daha ileriye götürme kararlılığındayız. Bütün Türkiye’de av yasağı açıldı. Yani balıkçılık başladı. Ama hiçbir tekne balığa çıkmıyor. Yarın ucuz balık yiyemeyeceğiz. Eğer devlet bizle anlaşmazsa, bizde buna uyacağız, Çuprayla levrekle halkı doyuracaklar. İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Bandırma, İstanbul, Karadeniz yani tüm Türkiye’de gırgırcılar olarak karar aldık. Ve bugün av yasağı açılmış olmasına rağmen, hiçbir tekne halatlarını çözüp gitmedi. Adamlarımız da burada, biz de buradayız. Biz mağdursak, hep birlikte mağduruz. Her teknede 30 tane adam çalışıyor. Bunun vebalini kim karşılayacak” dediler. Balıkçı teknelerinde çalışan işçiler ise mağdur olduklarını belirterek, “Biz balığa çıkmadık mı açız. Eve ekmek götüremeyeceğiz” diye konuştular.