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Dünya

Avladığı balığın midesinden penis ve testis çıktı!

“Gelecek sefer bir balığı temizlerken kesinlikle gergin olacağım”

Fotoğraf: Arşiv

06 Ekim 2016 01:24

Amerikalı balıkçı Jerry Masterson’ın yakaladığı 37 kiloluk orkinosun midesinden insan penisi ve testisi çıktı. Florida Sun Post’a konuşan Masterson, “Tuhaf bir şekilde ortalık sessizdi. O unutulmayacak günlerden birini yaşadığımıza inanmıştık. Hani şu dost meclislerinde hikayesi anlatılan günlerden. Kocaman orkinosu görünce heyecanlandım. Baş kısmının arkasından karnına kadar omurgası boyunca bıçağımla kestim. İlk tepkim tiksinmek olmuştu çünkü hayvanın midesinden çok kötü bir şekilde çürümüş et kokusu geliyordu. Balığın midesinin içinde gördüğüm manzara karşısında şok olmuştum. Yanlış görmüyordum, bu bir insanın penisi ve testisleriydi.” sözleriyle yaşadığı sıradışı hadiseyi anlattı.

"Muhtemel bir cinayet..."

Milliyet’te yer alan habere göre, karaya döndükten sonra balıkçılar, orkinosun midesinden çıkan erkek cinsel organlarını araştırılması için polise teslim etti. Soruşturmayı yürüten polislerden biri Florida Sun Post’a, “Tampa Körfezi’ne atılan muhtemel bir cinayet kurbanının cinsel organlarını balığın yemiş olması ihtimal dahilinde gözüküyor” açıklamalarında bulundu. 

"Gergin olacağım"

Şaşırtan hadise sonrasında Masterson, balığa çıkmaktan vazgeçmediğini ifade etti. Genç balıkçı: “Gelecek sefer bir balığı temizlerken kesinlikle gergin olacağım” sözlerini dile getirdi.

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