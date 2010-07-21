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Ekonomi

AVEA'DAN HEDİYE İNTERNET SERVİSİ İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2010 15:26

-AVEA'DAN HEDİYE İNTERNET SERVİSİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Avea müşterileri, Avea'nın ''Hediye İnternet Servisi'' ile arkadaşlarına internet paketi hediye edebildikleri gibi onlardan kendilerine internet paketi hediye etmelerini isteyebilecek. Hediye İnternet Servisinden faturalı, faturasız tüm bireysel hat sahibi Avea müşterilerinin faydalanabileceği belirtilen açıklamada, Hediye İnternet Servisi kapsamında, müşteriler ihtiyaçlarına yönelik olarak 100 MB, 250 MB, 1 GB ve 4 GB'lık paketlerden dilediklerini seçebilecekleri duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Avea müşterileri, ''HEDIYE'' yazıp, Hediye İnternet göndermek istedikleri kişinin telefon numarasını ve paket miktarını aralarında boşluk bırakarak 9433'e kısa mesaj göndererek hizmetten yaralanabiliyor. Aynı şekilde Hediye İnternet Paketi istemek için de ''ISTE'' yazıp internet talep etmek istedikleri kişinin telefon numarasını ve paket miktarını aralarında boşluk bırakarak 9433'e göndermek yeterli oluyor. Hediye İnternet işlemleri aynı zamanda, 'www.avea.com.tr' ve 'wap.avea.com.tr' adreslerinden yapılabiliyor.''

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