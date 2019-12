Avea, Turkcell'e dava açtı

Avea’nın, "Her Yöne Sınırsız" tarifesi ile ilgili olarak Turkcell’e dava açtığı bildirildi.



Avea’dan yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat 2009’da tanıtımı yapılan "Her Yöne Sınırsız" tarifesinin, kamuoyunda büyük ilgi ve takdirle karşılandığı, cep telefonu abonelerinin yoğun bir şekilde Avea’yı tercih etmeye başladığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Ancak hizmetin verildiği süreç içinde Turkcell, kanundan kaynaklanan ara bağlantı yükümlülüğünü ilgili mevzuata aykırı olarak gereği gibi yerine getirmemenin yanı sıra, şirketimizin kurumsal kimliğini ve itibarını kamuoyu nezdinde zedeleyici açıklamalarda bulunarak şirketimizin ağır ve haksız zararlara uğramasına sebebiyet vermiştir.



Turkcell’in kanuna ve ilgili mevzuata aykırı haksız rekabet teşkil eden bu fiillerinin önlenmesi ve kaldırılması için şirketimiz maruz kaldığı her türlü maddi ve manevi zararları karşılamak amacıyla dava açmıştır."