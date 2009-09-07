Avea sanal operatörlerine Beşiktaşı da ekleniyor

Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir, sanal operatörlük öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile mobil telekomünikasyon işbirliği modeline başladıklarını, önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile de anlaşmayı bitireceklerini belirtti.



Sanal operatörlerle ilgili sorularını yanıtlayan Akdemir, sanal operatörlüğün şu anda Türkiye'de tam olarak yürürlüğe girmediğini, vergi konusu halledildikten sonra tam olarak yürürlüğe gireceğini söyledi.



Sanal operatörlükte şu anda çifte vergilendirme bulunduğunu ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:



“Tam bir sanal operatör olmaları durumunda model şöyle işliyor; biz sadece dakikayı veriyoruz, sanal operatörler tüm altyapısını, pazarlamasını, tarifesini kendisi belirliyor, faturayı kendileri müşteriye çıkarıyor. Şu anda o modeli de yapabiliriz ama hem bizim tarafta hem kulüpler tarafında aynı vergi ödeniyor. O ciddi bir yük getirdiği için onun öncesinde mobil telekomünikasyon işbirliği ile gelir paylaşımı modeline başladık. Ama vergisi hallolduktan sonra çok hızlı bir şekilde buraya geleceğiz. Konuyu Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz.”



Sanal operatörlük öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile mobil telekomünikasyon işbirliği modeline başladıklarını belirten Akdemir, “Önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile de anlaşmayı bitiriyor olacağız” dedi.



Erkan Akdemir, 4 büyük kulüple sanal operatörlük öncesinde farklı bir modelle işbirliği başlattıklarını vurgulayarak, şöyle dedi:



“Fenerbahçe ile Galatasaray arasında tatlı bir rekabet var. Trabzonspor yarışa geriden başladı ama o da çok iyi gidiyor. Şu anda Fenerbahçe'nin abonesi yaklaşık 50 bine gelmiş durumda. Galatasaray ise 25 bin abone ile onu takip ediyor. Trabzonspor da yeni lansmanı ile 5 bin aboneye ulaşarak arkadan çok hızlı geliyor. Bunun hızla yaygınlaşacağına inanıyoruz.”



Kulüpler için de kazanç kapısı



Tüm kulüplerin kendi pazarlamasını kendilerinin yaptığını, reklamı, hedefi kendilerinin belirlediğini, Avea olarak ise altyapıyı, pazarlama ve müşteri ilişkileri desteğini verdiklerini söyleyen Akdemir, “Sanal operatörlük kulüpler için çok ciddi bir gelir kaynağı. Biz kulüplerle gelir paylaşımı modeli yapıyoruz. Elde edilen gelirleri hem Avea hem kulüpler belirlenmiş bir oranda paylaşıyorlar. Kulüpler için de yeni bir kazanç kapısı oldu ve bu gittikçe artacak” şeklinde konuştu.



4 büyük kulübün milyonlar seviyesinde taraftar kitlesi bulunduğuna işaret eden Akdemir, hedefin onların büyük bir kısmını abone yapmak olduğunu belirtti.



Erkan Akdemir, “Zaten bu yeni abonelerin büyük bir kısmı diğer operatörlerden geçiyor. Sanal operatörlüğün getirmiş olduğu böyle bir avantaj var ama biz buna uzun soluklu bakıyoruz. Vergi sorunu hallolduktan sonra bu çok önemli bir iş alanı haline gelecek” diye konuştu.



Edinilen bilgiye göre, Avea Mobil Sanal Operatörlük öncesi Mobil Telekomünikasyon İşbirliği kapsamında, Türkiye'nin ilk lansmanını 23 Şubat 2009'da Fenerbahçe ile “Fenercell” markası ile gerçekleştirmişti. Ardından 10 Nisan 2009'da Galatasaray ile “GSMobile” lansmanını, 14 Ağustos 2009 tarihinde de Trabzon ile “TrabzonCell” tanıtımını yapan Avea, Ekim ayı içerisinde Beşiktaş Spor Kulübü ile “KartalCell” markası ile bu alanda işbirliğini hayata geçirmeyi hedefliyor.



Avea, ayrıca futbol kulüpleri dışında faaliyet gösteren marka değeri yüksek ve sadık müşteri kitlesine sahip farklı sektörlerden şirketlerle de görüşmelerini sürdürüyor.



Bu işbirliklerinin temel prensibini sunulan ortak hizmetler çerçevesinde ortaklık yapısı üzerinden geliştirilen gelir paylaşımı modeli oluştururken, bunun dışında kulüpler kendi katma değerli hizmetlerini geliştirip abonelerine sunuyor.



