Avea 2010 AB Kalite Ödülü aldı

T24- Avea, kalite ve inovasyon uygulamalarında AB normlarını uygulayarak örnek teşkil eden markalara verilen "2010 AB Kalite Ödülü"nü aldı.



Avea'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Tüketici Akademisi tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen II. Uluslararası AB Kalite Zirvesi'nde Mobil İletişim ve Telekom kategorisinde bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.



Kalite ve inovasyonun tanımını yeniden şekillendirmek, üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını paylaşmak amacıyla düzenlenen zirvede ödülü alan Avea Müşteri Risk ve Doküman Yönetimi Direktörü Gürcan Aladinli, AB üyesi ülkelerin ve Türkiye'nin inovasyon ve fikir yönetimi başta olmak üzere iş dönüşümü ve operasyonel mükemmellik gibi alanlarda deneyimlerinin paylaşılması açısından zirvenin büyük önem taşıdığını vurguladı.



Avea müşteri hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat da, Tüketici Akademisi tarafından çeşitli üniversitelerin görüşleri alınarak gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen ödül hakkında, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz köklü değişikliklerle, sektörde müşteri beklentilerini değiştiren ve çıtasını yükselten pek çok yeniliğe imza attık. Avea müşteri hizmetleri bünyesinde, müşteri temsilcileri aracılığıyla verilen çağrı merkezi hizmetinden müşterilere gönderilen bilgilendirme SMS'lerine, online işlem merkezi hizmetlerinden sesli yanıt sistemine kadar tüm alanlarda yüksek müşteri memnuniyeti sunma prensibiyle kaliteli ve bütünlüklü bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz" değerlendirmesi yaptı.



Özellikle teknik konularda daha fazla desteğe ihtiyaç duyan müşteriler için onları adreslerinde ziyaret ederek çözüm sağlayacak "Avea jett ekip" projesini hayata geçirdiklerini belirten Onat, şunları kaydetti:



"Müşteri deneyimi skorlama projemiz ile her bir müşterimizin Avea müşteri hizmetleriyle kurduğu temasları günlük olarak izleyerek bir müşteri deneyimi skoruna ulaşıyoruz. Avea müşteri hizmetleri olarak düzenli olarak hazırladığımız 'müşterinin sesi' raporuyla müşterilerimizden gelen geri bildirim, talep ve önerileri direkt olarak ürün ve servis geliştiren ekipler ve Avea üst yönetimiyle paylaşarak şirket içerisinde müşterinin avukatı olma rolünü de üstlenmiş durumdayız.



Temmuz ayında devreye girecek olan yeni ve gelişmiş CRM projesiyle, Avea müşteri hizmetlerinde tüm kanallarda entegrasyon sağlayarak hat bazlı yönetimden müşteri bazlı yönetime geçişin altyapısı sistemsel olarak hazırlanıp potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi yeteneğine sahip olacağız. Ayrıca kredi skorlama projesi de bu yıl hayata geçecek diğer önemli projelerimizden."