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Avda kullanılan iple birbirlerine bağlı 23 ördek kurtarıldı 

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Uluabat Gölü'nde avcılar tarafından ses ve görüntüsünden yararlanılarak yaban hayvanlarını indirmekte kullanılan ayaklarından iplerle birbirine bağlı 23 canlı ördek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından ku

04 Ocak 2018 14:28

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Uluabat Gölü\'nde avcılar tarafından ses ve görüntüsünden yararlanılarak yaban hayvanlarını indirmekte kullanılan ayaklarından iplerle birbirine bağlı 23 canlı ördek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Mustafakemalpaşa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri Uluabat Gölü\'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin avcılara yönelik gece yaptıkları baskında kayık üzerinde etrafı sazla çevrili olan gümede bulunan iki kişi ekipleri fark edince yanlarındaki malzemeleri bırakarak plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı. Kayık içinde bulunan 8 mermi ile av tüfeği ve fişeklik muhafaza altına alındı. Günün aydınlanması ardından göl içerisine ses ve görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını suya indirmekte kullanılan ayaklarından iplerle birbirine bağlı 23 canlı ördek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarıldı. Ördekler ekipler tarafından iplerinden arındırılarak Karacabey Yaban Hayatı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirilerek doğaya yeniden kazandırılması amacıyla bakım ve tedavi altına alındı. Haklarında 4 bin 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefetten yasal işlem yapılacağı belirtilen iki avcının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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