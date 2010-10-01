Avcı'nın pasaportları gizli görevde kullanılmış

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Devrimci Karargah soruşturması kapsamında ‘örgüte yardım’ iddiasıyla tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın, henüz boşaltmadığı Eskişehir'deki lojmanında yapılan aramada el konulan başka isimler üzerine düzenlenen kimlik ve pasaportların yapılan gizli görevlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Avcı, devletin arşivlerinde kaydı bulunan kimlik ve pasaportları terör örgütüne yönelik operasyon için iki kez Suriye'ye giderken kullanmış.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevindeyken yazdığı, ‘Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat’ kitabı ile kamuoyunda büyük ilgi gören ve kısa sürede 600 bin satan Hanefi Avcı’nın İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasının yarattığı yankılar sürüyor. Gözler, hakkında yürütülen idari ve adli soruşturmalarla ilgili gönderilen tebligatları almak için izin dönüşü gittiği Emniyet Genel Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Hanefi Avcı’nın, Eskişehir’de henüz boşaltmadığı lojmanda yapılan aramada bulunan sahte kimlik ve pasaportlara çevrildi.

İstanbul ve Ankara’dan gelen özel ekipler tarafından Eskişehir’de görevli savcıların nezaretinde yapılan aramada bulunan sahte kimlik ve pasaportların üzerinde bulunan fotoğrafların Avcı’nın 23 yıl önceki haline ait olduğu bildirildi.



Sözkonusu dönemde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Hanefi Avcı’nın o zaman kendisine verilen gizli bir devlet görevi nedeniyle düzenlendiği kaydedildi. Bu pasaport ve kimliklere ait kayıtların devlet arşivlerinde ne için düzenlediği konusunda kayıtlar olduğu da belirtildi.

Pasaport ve kimlikleri devlet biliyor



Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı, evde bulunan 2 tabanca ve 1 Kalaşnikof tüfeğin bazı gazetelerde ruhsatsız olduğunun yazıldığını, arama yapan ekiplere bunların ruhsatlarının gösterildiğini söyledi.



Şenay Avcı, “Bunu gelen ekipler tutanağa da geçirdi. Bu kadar çarpıtmayı ve yalanı nasıl yazabiliyorlar anlamıyorum” dedi.



Şenay Avcı, pasaport ve kimliklerle ilgili de şunları söyledi:



“Bu kimlik ve pasaportlar istihbaratçı olan Hanefi Avcı’ya devletin verdiği görevlerde kullanılmıştır. Hepsi devletin arşivlerinde kayıtlıdır. Özellikle terör örgütüyle ilgili yaptığı çalışmalarda kullandığı kimlikler sanki yaşadışıymış gibi yazılıyor. Bu yalanlara kendileri inanıyorlar mı acaba?”

Mahkemedeki ifadesinde anlattı



Hanefi Avcı, tutuklu bulunduğu Silivri F Tipi Cezaevi’nde ziyaretine gelenlere, ‘sahte evrak iddiaları’ konusunda da açıklamada bulundu.



Sahte olduğu iddia edilen ve kendisinin resmi bulunan ancak başka isimler adına düzenlenmiş pasaportların resmi görev gereği kendisine verildiğini söyleyen Avcı, “İstihbarat elemanı olarak Suriye'ye iki kez bu pasaportlarda giriş yaptım. Bu görevlerle ilgili belgeler arşivlerde duruyor” dedi.



Avcı, mahkemedeki ifadesinde de bu sorunun kendisine sorulduğunu ve gerekli açıklamayı yaptığını ifade etti.



