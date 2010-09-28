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AVCI'NIN KONUTUNDA ARAMA YAPILIYOR ESKİŞEHİR (A.A)

28 Eylül 2010 15:03

-AVCI'NIN KONUTUNDA ARAMA YAPILIYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 28.09.2010 - Eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın İl Emniyet Müdürü olduğu dönemde kaldığı Polisevi'nin içindeki konutta arama yapılıyor. Alınan bilgiye göre, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın İl Emniyet Müdürü olduğu dönemde kaldığı Eskişehir Polisevi'nin içindeki konuttaki arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alınan Avcı'nın İstanbul'a götürüldüğü, savcı tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.

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