-Avcılar'da yaralama İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Avcılar'da pompalı tüfekle çevreye ateş eden bir kişi, bir polis memurunu yaraladı. Mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenilen Rıza K. (40), dün gece saatlerinde Firuzköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki eşi ve çocuklarının yaşadığı daireye gitti. Burada tartıştığı eşinin polisi araması üzerine olay yerine gelen ekiplere, yanındaki pompalı tüfekle ateş açan Rıza K, daha sonra etrafa da rastgele ateş açtı. Olayda bir polis memuru yaralanarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Rıza K'nın eşi ve çocukları evden çıkarılarak,uzaklaştırıldı. Rıza K. ise silahını vermemekte ve teslim olmamakta direndi. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının ardından, olay yerine çağrılan Özel Hareket ekiplerinin daireye operasyon düzenlenmesi üzerine Rıza K. gözaltına alındı. Rıza K'nın, olay sırasında alkollü olduğu bildirildi.