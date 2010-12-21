-AVCILAR'DA REHİNE EYLEMİ KANLI BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Avcılar'da güvenlik sistemleri şirketi sahibi Telat K. (41), alacaklısını 3,5 saat rehin tuttuktan sonra kafasına sıktığı kurşunla intihara teşebbüs etti. Cinayet Büro Amirliği'nden Sorumlu Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Ali Kul'un verdiği bilgiye göre, güvenlik sistemleri işleriyle uğraşan ve bir süre önce piyasaya olan borçları nedeniyle iflas etmesi üzerine evine haciz gelen Telat K, alacaklılarından Salih D'nin (50) oturduğu Avcılar Gümüşpala Mahallesi Çapari Sokak'taki evine gitti. Aşırı alkol aldığı öğrenilen Telat K, Salih D'ye sekiz senetten oluşan yaklaşık 60 bin TL'lik borcu yüzünden zor durumda olduğunu, eşi ve yakınlarının kendisiyle bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Salih D. ise senetlerin avukatında olduğunu ve icraya başvurmadığını söyleyerek Telat K'yı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Salih D'nin eşi ve çocuğu da paniğe kapılarak üst kattaki komşularının evine kaçtı. Avukatını arayan Salih D, senetleri eve getirmesini söyledi. Bu sırada bina sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve daha sonra ''konut dokunulmazlığını ihlal'' suçu oluşması nedeniyle Özel Harekat polisi sevk edildi. Ayrıca çatışma çıkma ihtimaline karşı sağlık ekipleri, bunun yanı sıra itfaiye de olay yerine geldi. Özel Harekat polisleri, güvenlik şeridiyle çevrelenen site çevresindeki binalara ve evlerin pencerelerine çıkarak önlem aldı. Telat K, eşinin de olay yerine getirilmesini istedi. Polisler, K'nın eşini olay yerine çağırdı. Polis ekiplerinin yaklaşık 3.5 saat süren ikna çalışmaları sonucu Telat K, ''ikna olduğunu'' söyleyerek daireden çıktı. Merdivenlere yönelen Telat K, bu sırada ruhsatsız tabancasını kafasına dayayarak ateşledi. Olay yerinde bekleyen ambulansa bindirilen Telat K, ağır yaralı halde Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri evde ve çevrede geniş çapta inceleme başlatırken Salih D'nin ve komşularının ifadesine başvurdu. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Telat K'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.