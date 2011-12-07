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Yaşam

Avcılar'da korkutan metrobüs kazası

İstanbul'da Hadımköy- Yenibosna sefereni yapan 34 GF 5102 plakalı özel halk otobüsü, E-5 Avcılar istikametine

07 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul'da Hadımköy- Yenibosna sefereni yapan 34 GF 5102 plakalı özel halk otobüsü, E-5 Avcılar istikametine seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metrobüs yoluna girdi. 



Özel halk otobüsü bu sırada Avcılar istikametine seyir halinde olan 34 TN 2866 plakalı metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Metrobüs, çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak metrobüs yolundan çıkıp E-5 Avcılar istikametine sürüklendi. Kazada metrobüs şoförünün ağır şekilde, özel halk otobüsü ile metrobüste bulunan en az 25 yolcunun ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs yolu ile E-5 Topkapı istikameti trafiğe kapatıldı.




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