Avcılar'da korkutan metrobüs kazası

T24

Özel halk otobüsü bu sırada Avcılar istikametine seyir halinde olan 34 TN 2866 plakalı metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Metrobüs, çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak metrobüs yolundan çıkıp E-5 Avcılar istikametine sürüklendi. Kazada metrobüs şoförünün ağır şekilde, özel halk otobüsü ile metrobüste bulunan en az 25 yolcunun ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs yolu ile E-5 Topkapı istikameti trafiğe kapatıldı.