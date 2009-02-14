Avcılarda 'dinleme' gerginliği

CHP’lİ Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci, Firuzköy’deki evinin önünde 15 gündür bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı bir minibüsten şüphelenmesi üzerine gerginlik yaşandı.





Camları siyah filmle kaplı minibüsün 15 gündür evinin yakınından ayrılmaması üzerine dün gece Avcılar Belediyesi Zabıta ekipleriyle baskın düzenleyen Başkan Değirmenci, araçtaki sürücü ile bir kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra polise haber verdi.



Saat 22.00 sıralarında meydana gelen baskın sonrası Başkan Değirmenci’nin şikayetçi olması üzerine araçtaki iki kişi polisçe gözaltına alındı. Minibüs de incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sorgulanan iki kişinin büyükşehir belediyesine bağlı taşeron firmanın güvenlikçileri olduğu belirtildi. Olay duyulunca Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü siyasetçi akınına uğradı. CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, AKP Avcılar İlçe Başkanı Gürhan Bilgiç ile çok sayıda CHP’li ve AKP’li karakola gelerek durum hakkında bilgi almak istedi.

