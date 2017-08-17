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Avcılar'da alt geçidi su bastı, vatandaşlar araç içinde mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul genelinde etkisini gösteriyor

17 Ağustos 2017 03:11

İstanbul genelinde akşam saatlerinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avcılar'da bir alt geçitte su baskını meydana geldi. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul genelinde etkisini gösteriyor.

Bölgesel ve kısa süreli olarak etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Avcılar Ambarlı'da bir alt geçidi su bastı.

Su dolu alt geçitte arızalanan araçlarda vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı.

 

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