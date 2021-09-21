Avcılar'daki üstgeçidi kullanan vatandaşlar 'tehlikeye' dikkat çekti!

İstanbul Avcılar'da iki mahalle arasında bulunan üst geçidin bakımsızlığına vatandaşlar tepki gösterdi. D-100 karayolu üzerindeki Şükrübey Durağı üst geçidinde yıllardır bakım yapılmadığını, demirlerde paslanma ve çürüme oluştuğunu ileri süren vatandaşlar, oluşabilecek tehlikelere dikkat çekerek yetkililere seslendi.

Avcılar'da Gümüşpala ile Merkez Mahallesi arasındaki yaya yolu ulaşımını ve Metrobüs'e erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidini her gün kullanan vatandaşlar, üst geçidin bakımsız haliyle ilgili endişelerini dile getirerek yetkililere çağrı yaptı. Üst geçidin demirlerindeki oksitlenmeyi gösteren vatandaşlar, bağlantı yerleri ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümeye, alt tarafındaki büyük pas ve bakımsızlığa da dikkat çekti.

Merkez Mahallesi tarafından sadece basamaklarla çıkılabilen üst geçitte, Gümüşpala Mahallesi tarafında ise üç katlı rampalı geçiş bulunuyor. Vatandaşlar bu durumun engelliler veya çocuklu aileler için ayrı bir zorluk oluşturduğunu dile getirdi.

"Belediye bunları görüp neden tedbir almaz?"

Yaya geçidindeki çürümeye dikkat çeken Zeynep Çakmak, "Gördüğüm manzara çok korkutucu. Demirler paslanmış, dökülmüş, yıkılmak üzere. Hiç mi kimsenin dikkatini çekmiyor. Her gün yüzlerce, binlerce kişi inip-çıkıyor. Burası çok yoğun bir yer. Ben anlamıyorum. Belediyelerin birim sorunluları bunları görüp neden tedbir almazlar" dedi.

Yaya geçidinin hemen yanındaki bir börekçide çalışan Doğan Şahin ise, "Günde birçok kişi bu köprüde ayağı takılıp düşüyor. Yol üstünde olduğu için kafasını çarpanlar oluyor. Bazı şeylerin görülmesi gerekiyor. Bayağı eski bir köprü. Allah korusun bir gün birisi ölecek, bir şey olacak. Köprü çok eski, yıkılabilir de" dedi.

Yoldan geçen Kani İmranlı da şunları söyledi:

"Bazı şeyler için bir şey söylemek gerekmiyor. Buna sadece göz ucuyla bakmanız yeter. Bunun kullanma süresi geçmiş. Kaç yıldır bunun sıkıntısını çekiyoruz" diye konuştu. Üstgeçidi her gün okula gidip-gelmek için iki kez kullanmak zorunda kalan öğrenci Mert Karaçay, "Üzerinden geçerken veya altından bakarsanız hemen anlayabilirsiniz. Bunu onarmak yerine yenisinin yapılması daha tasarruflu olur."(DHA)