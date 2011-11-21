-Avcı'dan Bursaspor'a ziyaret BURSA (A.A) - 21.11.2011 - (A) Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncular hakkında bilgi almak ve Süper Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Samsunspor maçını izlemek üzere Bursa'ya geldi. Avcı, yardımcısı Okan Buruk ile birlikte, Özlüce Tesislerine gelerek Başkan İbrahim Yazıcı ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile görüştü. Basına kapalı yapılan ziyarette Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı da hazır bulundu. Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada, ''Hem oyuncular hakkında bilgi almak hem de Samsunspor maçını izlemek üzere Bursa'ya geldik'' dedi. Avcı, ''Arkadaşım, kardeşim, meslektaşım'' dediği Ertuğrul Sağlam ile arkadaşlıklarının çok eskiye dayandığını, antrenörlük kurslarında beraber olduklarını, bağlantılarının hiç kopmadığını söyledi. Bursaspor'un şampiyonluğunda Ertuğrul Sağlam ve ekibinin çok önemli payının olduğunu belirten Avcı, şunları kaydetti: ''Ertuğrul Sağlam ve ekibi Türk futboluna çok büyük hizmet yaptılar. Bundan dolayı ilk duygum Ertuğrul Sağlam'ın yanına gelip ziyaret etmekti. (A) Milli Takım Teknik Direktörlüğü için gündemde ikimizin adı dolaşıyordu. Kendisi Türk futboluna belki benden daha fazla hizmet edecek. Biz bir şeyler yapacağız. Belki bizden sonra Ertuğrul hoca ve ekibi bayrağı devralacak. Hem oyuncular hakkında bilgi almak hem de Samsunspor maçını izlemek üzere Bursa'ya geldik. Samsunspor maçında kendilerine başarılar diliyoruz.'' Avcı, milli maçların Bursa gibi bir futbol şehrinde oynanmasına sıcak baktıklarını vurgulayarak, ''UEFA kriterlerine uyan statlarda milli maçları oynamak istiyoruz. Futbol şehri olan tüm kentlerimizde maç yapmayı düşünüyoruz. Takvime göre statlar belirlenecektir''değerlendirmesinde bulundu. -Ertuğnul Sağlam- Ertuğrul Sağlam da Avcı ve ekibinin ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Abdullah Avcı'nın kendisinden önceki jenerasyondan geldiğini ifade eden Sağlam, şöyle devam etti: ''Futbolun içinde hemen hemen herkes çok kısa sürede dost olabiliyor. Biz teknik direktörlük kursunda Abdullah Hoca ile hep partner olduk. Konuları hep beraber çalıştık. Kanat varyasyonu ve ortaları bitirme çalışmasını çok çalışmıştık. Bizim arkadaşımızın bu konuma gelmesi bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu adım Türk futbolunun geleceği için milat olur. Biz kendilerine sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz. Bundan sonraki dönemde bir yandan kendi işimize odaklanırken diğer yandan da Türk futbolunun gelişmesi adına kendilerine destek olacağız. İnşallah bundan sonraki dönemde ilişkilerimiz artarak devam edecek ve hep beraber Türk futbolunu daha üst seviyelere çıkartacağız.''