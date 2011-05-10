-AVCI'DAN, BARANSU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - ''Devrimci Karargah'' davası ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, gazeteci Mehmet Baransu hakkında, ''Mösyö Hanefi Avcı'nın Yazamadıkları'' adlı kitabında, ''hakaret ve iftirada bulunduğu ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği'' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Avcı'nın avukatı Fidel Okan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 17 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, kitabın bazı bölümlerinden alıntılar yapıldı ve Taraf gazetesi muhabiri Baransu'nun, kitapta, ''Avcı hakkında ağır hakaret içeren, kişilik haklarını zedeleyen ifadeler kullandığı'' savunuldu. Kitapta, Avcı hakkında, ''kesin yargılar içeren sözler'' ile ispatı olmayan iddialara yer verildiği, halen yargılaması devam eden dosyalarla ilgili asılsız iddia ve yorumlarda bulunulduğu iddia edilen dilekçede, Avcı'yı yargılayan adli makamların etkilenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Baransu'nun kitabını, ''Avcı'yı karalama kampanyasına dönüştürdüğü'' iddia edilen dilekçede, ''Kitabın tamamı okunduğunda tek amacın müvekkilimizi kötülemek, onu toplum önünde küçük düşürmek olduğu açıkça görülecektir. Üstelik bunu yaparken neredeyse kitabın tamamında müvekkilimiz hakkında hakaret içeren sözler sarf etmiş, sürekli yalan ve yanlış bilgiler vererek toplum önünde müvekkilimizin itibarını zedelemeye çalışmıştır'' ifadeleri kullanıldı. Dilekçede, Baransu hakkında, ''basın yoluyla hakaret, iftira ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından'' dava açılması talep edildi.