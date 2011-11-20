Avcı: 'Türk futbolu dibe vurdu' sözüne katılmıyorum

T24 - A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Elimizde olan potansiyel yetenekli oyuncularımız var. 'Türk futbolu dibe vurdu' dendiğinde buna katılmıyorum. Önemli olan oyunu doğru oynamak ve takım ruhuyla hareket etmek" dedi.





A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol'a konuk oldu. Milli takımın yeni antrenörü Avcı, Güntekin Onay, Rıdvan Dilmen ve Metin Tekin'in sorularını yanıtladı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, NTV'de ekranlarında canlı olarak yayınlanan % 100 Futbol'a konuk oldu.



"Türkiye'nin 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'na neden katılamadığı" yönündeki soruya Abdullah Avcı, "Milli takımlar tarihine baktığımızda turnuvalara istikrarlı katılan bir takım değiliz. Turnuvalara istikrarlı katılan ülkeler olmak için adım atmalıyız. Gerekli eğitimi sağlayıp (antrenör eğitimi, futbolcunun kişilik eğitim, futbol eğitimi ve futbol eğitimi) ardından da ekibini doğru yaparsan; ondan sonra turnuvalara istikrarlı bir katılım sağlayabiliriz, çünkü; yetenekli bir toplumuz. Eğitimle ilgili sıkıntımızı çözdüğümüz takdirde, bunu bence masanın üzerine yatırmak daha sağlıklı olacaktır. Biraz daha tabana inmek gerekiyor. Temelini doğru atıp, bunun karşılığını uzun vadede almak daha doğru olacaktır. Turnuvalara istikrarlı gittiğimiz zaman bunun karşılığını alamıyorsak, bunu o zaman irdelemek daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi.

"Herkesle fikir alışverişi yapacağız"



"İletişime çok önem vereceğiz. Sadece TFF bünyesindeki teknik kadro değil, kulüplerle, antrenörlerle, futbolculular ve yurt dışındaki futbolcularla iletişimi çalışacağız" diye başarılı çalıştırıcı, "Doğru iletişim kuracağız. Bunun dışında; Genç Milli Takım antrenörü de A Milli Takım kafalarını yoracaklar. Çok ortak bir çalışma yapacağız, herkes fikrini söyleyecek. Belki; A Milli Takım antrenörü son sözü söyleyecek ama herkesten fikir alışverişi yapacağız, bir kopukluk olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Sistemleri öğrenmenin yaşı altyapıda başlıyor"



"Antrenman modellerini genç milli takımlarla, bütün gruplarda aynı şekilde uygulayıp, yukarı da aynı şekilde gelmesi için çalışmalarımız olacak" Avcı, "Kulüpleri altyapılarıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Özellikle; genç milli takımlar düzeyinde altyapılarla ilgili. İlişki ve iletişim anlamında çalışmalarımız olacak. Oyuncuları sadece genç milli takımlara geldiğinde, 2-3 günlük antrenman ya da maç performansıyla bunun değerlendirmesini yapamayacağız. Gerekirse; kulüpteki antrenörü ve ailesiyle de temas halinde olup, takip edeceğiz. Bugünkü sistemlere baktığımızda, oyunların hepsi bir birine yakın. Önemli olan oyuncunun oyun bilgisini temelden vermeye çalışıyorsun. Pozisyon olmayla sıkıntın varsa, fizik kaliten yeterli olmuyor. Oyunu doğru oynamakla ilgili çalışmalarımız olacak. Sistemleri öğrenmenin yaşı altyapıda başlıyor" açıklamasında bulundu.

"Elimizde potansiyel yetenekli oyuncularımız var"



"Önemli olan doğru temelleri atabilmektir" diyen Avcı, "1985 ile 1991 doğumluları konuşacaksak, bu oyuncuların teknik direktörü olarak bu oyunculara hakim olduğumu düşünüyorum. Maçlara giderek, belki yurt dışındaki maçlara giderek iletişimi doğru sağlayacağız. Elimizde olan potansiyel yetenekli oyuncularımız var. 'Türk futbolu dibe vurdu' dendiğinde buna katılmıyorum. Önemli olan oyunu doğru oynamak ve takım ruhuyla hareket etmek. Bunun saygı, sevgi ve iletişimle olacağını düşünüyorum. 1981-82 doğumlu oyunculardan da yararlanacağız. 1985 jenerasyonun iki önemli ismi, Burak ve Selçuk, A Milli Takım'ın elit iki oyuncusu. Messi de 1987 doğumlu olmasına rağmen o dünya kupasında 1985'lilere karşı oynamıştı" diye konuştu.

"Avrupa'nın önüne geçmeyi hedefliyoruz"



Avcı, "Avrupa'daki sıralamaya baktığımız zaman İspanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Fransa, Portekiz; bunların arkasından geliyoruz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz, ne yapabiliriz, eğitimle ilgili bunun temellerini nasıl atabiliriz, biz bu tarafını düşünüyoruz. İstikrarlı turnuva takımı olmak, istikrarlı bir şekilde katılmak... Doğru temeller atmak, doğru oyunlar oynamak, turnuva takımı olmak ardından biz neredeyizi irdelemek daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 29 Şubat'ta bir hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti. Netlik kazanmasa da rakibin Rusya olacağını söyleyen Avcı, ilerleyen dönemdeki hazırlıkların temel eğitim ilgili olacağını kaydetti.



Nobre, Aurelio ve Vederson gibi yabancı oyunculara milli kapılarının açık olduğunu söyleyen Avcı, "Her şeye açık olmalıyız, önemli olan doğru oyuncu olması, yaşının doğru olması, uzun vadede katkı sağlaması; buna kapalı olamayız" ifadelerini kullandı.



Play-off sistemini de değinen Abdullah Avcı, maçları erken bitecek takımlarda forma giyen oyuncular için çalışmalarının olduğunu söyledi.