-AVCI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Tutuklu emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın avukatı Fidel Okan, ''Birtakım kimseler basın yoluyla müvekkilimizin kişilik haklarına saldırmayı, hakaret etmeyi, daha da ötesinde terbiye ve ahlak sınırını aşarak küfretmeyi kendilerine hak telakki etmeye başladıklarını ileri sürerek, söz konusu kişilerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Hanefi Avcı adına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. Fidel Okan, yaptığı yazılı açıklamada, ''gelinen noktanın tahammül sınırlarını zorlamaya başladığını, müvekkili Emniyet Müdürü Orhan Özdemir hakkında tutuklama sürecinin başında başlatılan itibarsızlaştırma operasyonunun şimdi de müvekkili Hanefi Avcı hakkında aynı yöntemlerle yapılmaya çalışıldığını'' öne sürdü. Avcı ile Silivri Cezaevinde yaklaşık 6 saat görüştüğünü belirten Okan, şunları kaydetti: ''Başlangıçta her şeyin hukuki çerçevede değerlendirileceği düşüncesiyle sessiz kaldığımız sürece artık müdahale etmek zorunda ve durumunda bırakıldık. Öncelikle bu durumun bilinmesini isteriz. En ağır eleştiriler tarafımızdan saygıyla karşılanmıştır ancak birtakım kimseler basın yoluyla müvekkilimizin kişilik haklarına saldırmayı, hakaret etmeyi, daha da ötesinde terbiye ve ahlak sınırını aşarak küfretmeyi kendilerine hak telakki etmeye başlamışlardır. Söz konusu şahıslarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müvekkilimiz Hanefi Avcı adına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yaşanan süreç hepimize göstermiştir ki masumiyet karinesi artık ülkemizde kitaplarda kalan bir ifadedir. Daha iddianame ortaya çıkmamışken hangi amaca hizmet ettiği ortada olan kişiler kendilerince mahkeme kurarak müvekkilimizi yargılamış ve suçlu ilan etmişlerdir.'' Basın açıklamasının yapıldığı tarihten itibaren müvekkilinin söylediği belirtilen cümlelerin kendileri tarafından teyit edilmediği takdirde tekzip edileceğini ifade eden Okan, ''Müvekkilimiz Hanefi Avcı'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının kendisiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Söz konusu kasetler, Yargıtay ve Danıştayda görevli yüksek yargı mensuplarını dinleyen ve internete servis eden zihniyetin ürünüdür'' ifadesini kullandı.