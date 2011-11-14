Avcı: Molotof kokteyli atan o an vurulmalı

T24 - Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, PKK yandaşlarının korsan gösterilerde polis memurlarına attığı molotof kokteylin çeşitli malzemelerden yapılmış özel bir bomba olduğunu, isminin de 'likit bomba' olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Avcı, "Meyve kokteyli değil, ölüm kokteyli" dediği molotof kokteyl atan göstericilere karşı polise silah kullanma yetkisi verilmesi gerektiğini belirterek, "Molotof kokteyli atıldığı vakit, atana karşı emniyet güçlerine vurabilme yetkisi verilmeli ve o an vurulmalıdır. Yoksa daha çok canımız yanar" dedi.

Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, Adana'da hazırlamaya çalıştıkları bombanın ellerinde patlaması sonucu ölen PKK'lılar Bilal Uçar ile Fırat Ağrak'la ilgili gazetecilerin soruları üzerine açıklama yaptı.



Habertürk'te yer alan habere göre; korsan gösterilerde PKK yandaşlarının molotof kokteyli atmasının ölümlere ve yaralanmalara yol açtığını söyleyen Emniyet Müdürü Avcı, molotof kokteylinin meyve kokteyli olmadığını, yanıcı ve yakıcı maddelerden oluşan, benzinle, mazotla muhtelif yanmayı geciktirici malzemelerden yapılmış çok özel bir bomba olduğunu belirtti. Avcı, "Özel hazırlanmış bu malzemenin adı her ne kadar molotof kokteyli olsa da bunun adının aslında hukukta değişmesi lazım. Molotof kokteylinin adı, Türk Ceza ve Terörle Mücadele Kanunu'na 'Likit bomba' olarak girmesi gerekmektedir. Bu bomba insanların ölümüne, evlerin, işyerlerinin yanmasına neden olmaktadır" dedi.

"Polise vurma yetkisi verilmeli"



Korsan gösterilerde molotof kokteyli atan göstericilere yönelik kademeli olarak silah kullanılması gerektiğini de söyleyen Avcı, bir taarruzu püskürtebilmek için kademeli olarak silah kullanılabildiğini örnek olarak gösterip şöyle konuştu:



"Molotof meselesinde de adı hukuk ve kanunla 'likit bomba' veya başka bir isimle girilip buna karşı da silah kullanılabilir. Molotof kokteyli atıldığı vakit, atana karşı emniyet güçlerine vurabilme yetkisi verilmeli ve o an vurulmalıdır. Yoksa daha çok canımız yanar. Bu meseleye acilen çözüm bulunmalı. Kanun çıkartılmalı. Bu meyve kokteyli değil, ölüm kokteyli. Benzinle, mazotla, muhtelif malzemelerden yapılmış özel bir bombadır. Adı bomba olarak değiştirilmeli. Molotof kokteyl ile ciddi şekilde mücadele edilmelidir."

"Bu hak talebi değil, terör eylemidir"



Avcı, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmasını isteyerek, "Adana'da 4'üncü kez çocukların elinde bomba patlıyor. Bu çocuklardan ikisi öldü. Üç çocuğun ise uzuvları koptu. Bu bir hak talebi değil, terör eylemidir" dedi.



