-AVCI İLE ARSLAN CEZAEVİNDE GÖRÜŞMÜŞ İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Bir uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak bugün yapılacak duruşmaya katılmak için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen, davanın tutuksuz sanıklarından eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile kaldığı cezaevinde görüştüğünü söyledi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu davasının ''uyuşturucu suçunun işlenmesini kolaylaştırma ve örgüte yardım etme'' iddialarıyla yargılanan tutuksuz sanıklarından eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, duruşmaya katılmak için geldiği adliyenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Hanefi Avcı size kefil olmuştu. Siz de Avcı'ya kefil misiniz?'' diye sorması üzerine Arslan, ''Televizyonda söyleyeceklerimi söyledim bu konuda. Siz de her şeyi biliyorsunuz ama yazamıyorsunuz ya da siz yazıyorsunuz, bazıları yayınlamıyor'' dedi. Gazetecilerin, ''Hanefi Avcı'nın terör örgütü ile ilişkisi olabilir mi?'' sorusuna da ''Ben size soruyorum, olabilir mi?'' diye cevap veren Arslan, tutuklandıktan sonra Avcı ile cezaevinde görüştüğünü söyledi. Arslan, ''Hanefi Avcı'yı herkes tanıyor, hepiniz tanıyorsunuz. En iyi değerlendirecek olanlar da sizlersiniz. Ben aynı şekilde, 'kefilim' desem, diyeceksiniz ki 'o ona kefildi, bu da ona kefil.' Bu konuda söylenecek daha çok şey var ama zamanı gelince söylenir. Her gerçek ortaya çıkacak. Kimsenin tereddüdü olmasın'' diye konuştu.