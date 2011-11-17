-Avcı ile 2015'e kadar sözleşme imzalandı İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörü olarak Abdullah Avcı ile anlaştı. TFF Yönetim Kurulu, İstanbul'da yaptığı toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Abdullah Avcı ile 31 Mayıs 2015 tarihine kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı duyuruldu. Abdullah Avcı, en üst teknik adamlık lisansı olan Pro-Lisansa sahip. -Başkan Aydınlar: ''Yeni dönem başlıyor''- TFF, basına kapalı gerçekleştirilen Abdullah Avcı'nın imza töreninde federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın görüşlerine de internet sitesi aracığıyla yer verdi. Aydınlar, açıklamasında, ''9 Eylül'de açıkladığımız yeniden yapılandırma doğrultusunda adımlar atıyoruz. Ekim ayında Genç Milli Takımları, A Milli Takım'a bağlamıştık. Bugün de Abdullah Avcı'nın A Milli Takım Teknik Direktörü olduğunu sizlerle paylaşıyoruz'' ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı'nın kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu ve dünya dördüncülüğü bulunduğunu belirten başkan Aydınlar, ''Abdullah hoca bu görevi hak etti. Kendisi bu görevi aldı. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Süreçteki yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne de teşekkür ediyorum. Son olarak Guus Hiddink'e de sözleşme feshinde gösterdiği işbirliğinden dolayı teşekkür ederim'' diye konuştu. A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'nün çok onurlu ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu belirten Abdullah Avcı ise, ''Böyle bir göreve layık görülmekten çok mutluyum. Önemli atılımlar gerçekleştireceğiz. Bunları da kamuoyu ile paylaşacağız' dedi. Abdullah Avcı ayrıca, son 5.5 senesini geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor camiasına da katkılarından dolayı teşekkür etti.