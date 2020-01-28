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Spor

Avcı gitti, Beşiktaş 2.5 yıl daha para ödeyecek

Eğer bir kulüple anlaşırsa ve buradan kazanacağı para Beşiktaş’takinden az olursa, aradaki farkı siyah beyazlı kulüp karşılayacak

28 Ocak 2020 10:23

Beşiktaş'ta, görevine son verilen Abdullah Avcı’ya ödenecek tazminatın detayları belli oldu. Beşiktaş'ta 11 Haziran 2019'da 3 yıllık sözleşme yapılan Abdullah Avcı, FIFA kuralları gereği hiç çalışmasa dahi mukavelesinin kalan 2.5 yıllık bölümünde yer alan ücreti alma hakkına sahip.

Ancak tecrübeli teknik adam, başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşme sonrasında siyah beyazlı kulübe bazı konularda kolaylık sağladı. Hürriyet'in aktardığı anlaşmaya göre Abdullah Avcı, çalışmadığı dönem içerisinde ‘sözleşmesi aynen sürüyormuş gibi’ maaşını almaya devam edecek.

Eğer bir kulüple anlaşırsa ve buradan kazanacağı para Beşiktaş’takinden az olursa, aradaki farkı siyah beyazlı kulüp karşılayacak. Arada fark olmazsa, Avcı’ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.

 

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