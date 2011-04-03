-AVCI: GERİDEN GELİP KAZANMAK SEVİNDİRİCİ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor'u 2-1 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, sergiledikleri oyundan memnun kalmadığını belirterek, ''Ama geriden gelip kazanmak sevindirici'' dedi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, Bucaspor ile yaptıkları karşılaşmanın keyifsiz geçtiğini anlatarak, ''Maç konusunda çok fazla söylenebilecek bir şey yok, berabere de bitebilirdi. Ama geriden gelip kazanmak, 3 puan almak sevindirici. Bunu başardıkları için oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Ancak futbolun bir takım gerçekleri var, rakibi rahatsız edeceksin, arzulayacaksın, isteyeceksin... Bunları yapamıyorsan başarılı olamazsın. Bu unsurları bilinç altımıza yerleştirmemiz lazım. Bu maç, özellikle perşembe günü kupada final oynamak için atacağımız adımlar adına bize bir ders oldu. Rakibe de bundan sonraki maçları için başarılar diliyoruz'' ifadelerini kullandı. Bu arada karşılaşmanın sonlarına doğru ayağı burkulan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Gökhan Süzen, 86. dakikada yerini Efe'ye bıraktı. -AYBABA: ''İŞİMİZ ZORLAŞTI''- Bucaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise aldıkları bu mağlubiyetle ligde kalma adına işlerinin zorlaştığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un karşılaşmada kaliteli 3 forvet oyuncusuyla oynadığını dile getiren Aybaba, şöyle konuştu: ''Onların boşalttığı alanları kullanmak istedik. Forvet oyuncularını kontrol etme anlamında oyunun genelinde başarılı olduk. Öne geçtikten sonra, talihsiz bir gol yedik. Golü yedikten sonra takım öne geçmek için hamle yaptı ve ikinci golü yedik. Kapasitemiz bu kadar. Genç oyuncularla, geçen dönemden kalan oyuncularla, yabancıların hiç katkısı olmadan bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. İşimiz zorlaştı. Bundan sonraki maçlar daha da zor. Ona göre konsantre olmaya çalışacağız.''