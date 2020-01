-Avcı: Dünya Kupası birinci hedefimiz İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2014 Dünya Kupası grup elemelerinden birinci olarak çıkmayı öncelikli hedef olarak önlerine koyduklarını söyledi. İstanbul Üniversitesi Eğitim ve Spor Kulübü tarafından 2011 yılının en başarılı teknik adamı seçilen Avcı, İktisat Fakültesi'nde gerçekleştirilen panelde öğrencilerin sorularını cevapladı. Avcı, gruplar sonrası turnuvalara gitmek için play-off oynamanın hedef olarak gösterildiği gibi, birinciliğin de hedef olabileceğini ifade etti. Dünya Kupası elemelerinde fikstürü kendisinin çektiğine dikkati çeken teknik direktör Avcı, ''İlk maçta Hollanda ile deplasmanda oynayacağız. Birincilik ulaşılabilir bir hedef. Şimdi bir eşik daha atlayacağız. Dünya Kupası'na direkt gitmek gibi bir duygu ve düşüncem var. Buna inanıyorum'' dedi. Dünya Kupası grup elemelerinde rakiplerin belli olduğunu hatırlatan başarılı çalıştırıcı, ''Hollanda dünya sıralamasında 2 veya 3. sırada yer alıyor. Biz ise 28. sıralardayız. Herkes play-off'u hedef olarak söyledi. Bundan önceki Avrupa ve Dünya şampiyonalarında play-off oynayarak gittik. Artık ülke olarak bir eşik atlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Hedefimiz herkesin enerjisini kullanarak birinci olarak çıkmak. Bunun için grup enerjisi gerekiyor. İnsanların milli maçlarımıza tek bir renkle ve tek bayrakla gelmesi gerekiyor. Enerjiyi hep birlikte oluşturarak Dünya Kupası'nda olmak tabii ki öncelikli hedefimiz'' diye konuştu. -''Önümüzdeki senelerin çalışmalarını yapıyoruz''- Avdullah Avcı, 16 Kasım 2011 tarihinde göreve başladıklarını hatırlatarak, gelecek yıllara yönelik çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bu yılın son gününe kadar Türk futbolunun yapılanması ve önümüzdeki yıllarda neler yapılabileceği konusunda çalışmaları anlatan Avcı, şöyle konuştu: ''Özellikle eğitim ve sağlıkla ilgili projelerde yer almak istiyorum. 75 milyon nüfuslu ülkeyiz. Çok yetenekli toplumuz. Şu ana dek temel olarak neye ihtiyacımız olduğunu masaya yatırdık. Daha önce genç milli takımlarda çalışmış biri olarak UEFA müfredatına göre antrenör eğitimine inanıyoruz. Bu eğitimin kalitesini ve standartlarını belli bir noktaya getirebiliriz.'' Almanya'nın da kendileri için bir bölge olduğunu kaydeden A Milli Takım Teknik Direktörü Avcı, ''Çoğunlukla Türk milli takımını tercih etmiş arkadaşlar var. Bizi tercih edenler var. Ağı biraz daha genişletip, Türk aileleriyle ve oyuncularla iletişimi sıcak tutup, Türk milli takıma buranın katkısını sürdüreceğiz. Başka ülkeleri tercih edenler olacaktır. Saygı duymamız gerekiyor'' dedi. Altyapı milli takımlarında eğitime önem vereceklerini anlatan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Özellikle oyuncuların kişilik eğitimiyle ilgili çalışmalar olacak. Kulüp, antrenör ve ailelerle ilişkiye girecek üçgeni oluşturmaya çalışıyoruz. Kulüplerin altyapısıyla ilgili düşüncelerimiz var. Kişilik, antrenör ve futbol eğitimini bir arada çözecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar kısa vadede sonuç getirecek şeyler değil. Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar ve yönetim kurulu destek oluyor. Desteği arkamıza aldık. Türk futbolu ve geleceği için neler yapacağımız üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'' Avcı, bu kapsamda Riva'daki tesisleri sağlıklı bir hale getirmeyi düşündüklerini belirterek, ''Genç milli takımları oraya toplamak gibi düşüncemiz bulunuyor. Sporcu performans merkezini orada oluşturmayı planlıyoruz'' dedi. -''Takım havasını oluşturacağız''- Teknik direktör Avcı, millilerde takım havasını oluşturmanın temel düşüncelerinden biri olduğunu dile getirdi. Takım ruhunu ve coşkusunu sahanın içinde ve dışında gösterecek şekilde çalışacaklarını kaydeden başarılı çalıştırıcı, ''Mayıs ayında ligler bittikten sonra Avrupa'da 2 etaplı kamp yapacağız. Burada 5 hazırlık maçı bizim için test olabilecek bir dönem olacak. 29 Şubat'ta Slovakya ile yapacağımız maça zamanımız var. Takip ettiğimiz yeni oyuncular var. Daha önce beraber çalıştığımız, milli takımın oluşumunda beraber olduğum oyuncular var. Mayıs ayı bizim için çok önemli. Eylül öncesi rekabet ortamının olduğu bir takım yaratmaya çalışacağız'' diye konuştu. -''Kapımız herkese açık''- A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Tayfun Korkut'un da milli takım teknik heyetinde yer alacağını, bunun resmi açıklamasının yapılacağını ve Korkut'un donanımlı biri olduğunu dile getirdi. Çalışmalar kapsamında 20 Ocak'ta Almanya'ya gideceğini kaydeden Avcı, ''Almanya'daki oyuncularla hem takım düzeyinde, hem de altyapı ile ilgili farklı bir şey mi yapıyorlar ona bakacağım'' dedi. Kapılarının herkese açık olduğunu anlatan Abdullah Avcı, milli takıma daha önceki dönemlerde davet edilen Tuncay Şanlı ile ilgili soru üzerine, ''Tuncay milli takıma önemli hizmetler vermiştir. Şu an oynamıyor. Oynadıktan sonra değerlendirmesini yapmak daha doğru olur'' diye konuştu. Teknik direktör Avcı, ''Devşirme futbolcu düşünüyor musunuz?'' sorusunu ise ''Ufak yaş gruplarında böyle bir oyuncu yakalarsak ve Türk örf adetlerine uygun olursa düşünüyorum. Şu an ona uygun oyuncu profili gözükmüyor'' diye yanıtladı. Bursasporlu futbolcu Serdar Aziz'in Makedonya milli takımına çağrıldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Avcı, ''A milli takımın beklenti içinde olduğu bir oyuncu. Kendisiyle iletişime geçtik. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum'' dedi. Avcı, bir öğrencinin ''Hakan Balta ve Servet'i milli takımda istemiyoruz'' demesi sonrası, ''2014'ü hedefliyoruz. Potansiyel oyuncular var. Tecrübeli oyunculardan doğru zamanda yararlanmak gerekecek. 2008'i yaşamış genç ve tecrübeli oyuncular var. Onlardan vazgeçemezsiniz'' diye konuştu. Avcı, ''Ronaldo mu, Messi mi?'' sorusuna ise ''Takım oyuncusu anlamında Messi'yi beğeniyorum'' diye yanıt verdi. Galatasaray ve Milli Takımı'nın eski golcüsü Hakan Şükür modelinin dünya futbolunda her zaman geçerli olacağını kaydeden teknik direktör Avcı, buna benzer oyuncuya her zaman sahip olmayı umduğunu ifade etti. Milli takımda görev alan Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in başarılı olmalarıyla diğer Türk antrenörlerin önünü açtığını vurgulayarak, ''Bizim bundan sonraki adımlarımız istikrar yönünde olacak. Sürekliliği ve devamlılığı sağlamaya çalışacağız'' ifadesini kullandı. -Şike sorusu- Abdullah Avcı'ya bir öğrenci İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başında olduğu dönemde İbrahim Akın ile İskender Alın ile ilgili bir durum hissedip hissetmediği de soruldu. Buna futbolun içinde kalarak yanıt veren Avcı, ''Bunları konuşmak doğru olmaz. Kupa finalini ilk defa oynuyorduk. Bir spor festivali gibi baktım. O gün Kayseri'de iki güzel kulüp müsabaka yapacaktı. Dostluk çerçevesinde güzel oyunlar olması istendi. Maç böyle oldu. Keyifli bir maç oldu'. Herkesin saygı gösterdiği bir maç oldu. Kulüp olarak örnekler sergiledik. Taraftarlarımız Beşiktaş'ı kupayı almaya giderken alkışladı. Takımımızı sahanın içinde tutup Beşiktaş'ı alkışlattık. Bunu konuşmak daha doğru olur'' diye konuştu. -Bozbaykuşlar yalnız bırakmadı- A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yı, panelde eski takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un taraftar grubu Bozbaykuşlar da yalnız bırakmadı. Maçlardaki ilginç pankartlarıyla dikkat çeken Bozbaykuşlar, panelde de yine ilginç pankartlar açarak Avcı'yı güldürdüler. ''Bize amfi de deplasman'', ''Severek ayrıldık ona yanıyoruz'', ''Asla yalnız yürümeyeceksin'' ve ''Buraya da akbille geldik'' pankartı açan taraftarlar, Avcı'ya desteklerini gösterdiler.