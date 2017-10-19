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Dünya

Avcı bıçağıyla market soyan hırsızlar 1 dolar talep etti

Görgü tanıkları soyguncuların 15-18 yaşlarında olduğunu ifade etti

19 Ekim 2017 23:26

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir marketi soymaya bıçaklı iki soyguncu, sadece 1 dolar talep etti. 

Hispanik oldukları belirtilen ve büyük av bıçakları taşıyan iki genç adamın salı günü öğle yemeği vaktinde Brackton Market ve Şarküteri’ye girdiğini kaydeden polis, ikilinin 1 dolar almalarının ardından olay yerinden kaçtığını söyledi. 

Polisi arayan görgü tanıkları, soyguncuların 15-18 yaşlarında olduğunu ifade etti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kimse olmadığı belirtildi. 

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