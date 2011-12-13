-Avcı: ''Alex Ferguson'un ilk 7,5 sene hiçbir başarısı yoktu" İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türk futbolunun gelişmesi için ulaşılabilir ve gerçekçi hedeflerle yola çıkılması ve istikrarın yakalanması gerektiğini dile getirerek, ''Alex Ferguson'un, ilk 7,5 senesinde hiçbir başarısı yoktu. Türkiye'de bu gerçeği kabul edecek bir medya, yönetim profili var mı?'' dedi. Avcı, Haliç Üniversitesi'nde ''www.sporturkiye.com'' internet sitesi işbirliğiyle düzenlene panelde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 2006 yılında göreve geldiğinde, turuncu-lacivertli kulüpte istikrarlı bir kulüp yapısı, sürekli kendini geliştirmeye açık başkan ve yönetim bulduğunu ifade eden Avcı, 5 sezon sonunda istikrarlı futbol oynayan, sadece futbolcu üzerine yatırım yapmayan bir kulüp oluşturduklarını dile getirdi. Bunu, doğru ekonomik yapılanma ve yönetimin istikrarlı şekilde bu projenin arkasında durması sayesinde elde ettiklerini kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Alex Ferguson örneği verilir. Alex Ferguson, 26 senedir Manchester United'ın başında ama ilk 7,5 senesinde hiç bir başarısı yok. Türkiye'de bu gerçeği kabul edecek, basın, medya, yönetici profili var mı? Manchester United, ilk 7,5 senede kulüp yapılanması oluşturmuş... Bugün geldikleri nokta, dünya markası olmaları... Arsene Wenger örneğini de verebiliriz. Arsenal, Arsen Wenger gelmeden önce sıradan bir kulüpken bugün dünya devi haline geldi.'' Türkiye'nin istikrarlı bir turnuva takımı olması için futbolcu eğitiminin büyük önem taşıdığını dile getiren Avcı, futbolcunun sadece futbol sahasındaki değil, okul eğitimi, kişilik eğitimiyle ilgili de projeleri olduğunu dile getirdi. 25 gündür eğitimle ilgili çalışmalar yaptıklarını, daha A milli takımı konuşmadıklarını belirten Aycı, Türkiye'nin çok yetenekli bir ülke olduğunu, istikrarı, oyuncu profilini doğru koyup, eğitimin ön plana çıkarılmasıyla Türk futbolunu doğru noktalara taşıyacakları düşüncesinde olduğunu belirtti. Milli takımlar için bilimsel analiz departmanı kuracaklarını ve bunu kulüplere yaymayı planladıklarını aktaran Avcı, bir öğrencinin ''Kafanızdaki takımı sahaya yansıtabilecek misiniz?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''25 gündür altyapılarla, eğitimle ilgili bir takım projeleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün dünya futbolunda, sistemler anlamında, bir birine çok yakın oyunlar oynanıyor. Önemli olan sistemin içindeki taktikler ve oyuncu profilleridir. Türk futbolunda 90-91 doğumlu oyuncu grubunda beni heyecanlandıran, insanların da beklentileri olan oyuncular var. 1985 doğumlulardan, 1991 doğumlu oyuncu grubuna kadar bulunmuş bir teknik direktörüm. Bunlar Türk futboluna olumlu hizmet edeceklerdir. Bizler, takım ruhuyla, coşkuyla oynayan, rakibini rahatsız eden bir milli takım yaratmaya çalışacağız.'' Avcı, 2014 Dünya Kupası'ndan önce Türk futbolunun eğitimle ilgili problemlerini ortadan kaldırmayı ve ondan sonra istikrarlı bir turnuva takımı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. A Milli Takım düzeyinde uluslararası tecrübeye, fizik kaliteye ve taktik tercihlere uygun oyuncuları seçeceklerini ifade eden Avcı, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oyunu iki yönünü de oynayan bir takım oluşturmayı hedeflemiştik. Bugün dünya futbolunda oyunun iki yönünü oynayan oyuncular geçerli oyuncular. Biz oyunun iki tarafını da oynayan A Milli Takım oluşturmaya çalışacağız'' dedi. ''2014 Dünya Kupası'na ilişkin gerçekçi ve ulaşılabiliriz hedefiniz nedir?'' şeklindeki soru üzerine ise Avcı, ''A Milli Takım'ın istikrarlı bir şekilde turnuvalara katılabilmesi için, Türk futbolunun eğitimle ilgili sorunlarını çözmemiz gerekiyor. 2 turnuvaya katılmamış ülkemiz, 2014'ü muhakkak isteyecektir, arzulayacaktır, bunun içinde olmak için her türlü mücadeleyi yapacaktır'' diye konuştu.