Avatar, 'Yıldız Savaşları' etkisi yaratacak

Titanic'in de yönetmeni olan James Cameron, 18 Aralık'ta gösterime girecek olan Avatar filminin Yıldız Savaşları etkisini yaratmasını amaçlıyor.



James Cameron'ın senaryosunu yazıp yönettiği yeni filmi Avatar, 22. yüzyılda Pandora adlı çok uzak bir gezegende geçiyor. Ama onu farklı kılan ne kullanılan efektleri ne de senaryosu.



Film daha önce sinema salonlarında üç boyutlu film izlenmesi için kullanılan teknolojiyi, 3D'yi bambaşka bir şekilde kullanıyor. Bu filmden önce gerçek görüntüleri animasyon haline getiren CGI teknolojisi bu kadar gelişmiş şekilde kullanılmamıştı. Bu kez bu görüntüler çok sayıda kamerayla gerçek insan gözünün algılayabileceği görüntü haline getiriliyor. Avatar'ın bazı sahnelerinde 200'e yakın kameranın aynı anda kullanılması boşuna değil; gerçeklik hissi kamera sayısıyla doğru orantılı. Filmin görüntülerinin yüzde 40'ı canlı çekimlerden elde edilen görüntüler; geri kalanıysa en son animasyon teknikleriyle bu görüntülerin üzerinde oynanarak oluşturulmuş. Avatar'ın çekimleri için özel olarak üretilen bazı kameraların yapımı dokuz yıl sürmüş. Filmin iddiası sessiz sinemadan sesli filmlere geçişte olduğu kadar büyük bir değişiklik yaratmak. Çünkü ilk kez 3D ortamındaki üç boyutlu görüntüler üzerine çekim yapılıyor.Titanic, Terminator, Terminator 2 filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni Cameron, 'hayatımın filmi' dediği, 14 yıldır üzerinde çalıştığı Avatar için şunları söylüyor:



"Amacım, benim kuşağımın 2001: Bir Uzay Macerası ya da bir sonraki neslin Yıldız Savaşları'nı ilk gördüğünde hissettiklerini yeniden tetiklemek." James Cameron her zaman büyük iddialara sahip oldu. Yönetmenin daha önce Titanic'in çekimleri sırasında gemiyi gerçek ebadıyla kullanıp batırması da geniş yankı uyandırmıştı. Filmin konusuna gelince: Avatar'ın kahramanı savaş gazisi Jack, Naviler'in yaşadığı Pandora adlı gezegene vardığında oradaki ırkın tarafına geçerek kendi ırkıyla mücadeleye başlar. Dünyalı bilim adamları bu gezegeni, orada yaşayanların benzer görüntüsüne bürünerek incelemektedir. Kendilerini gezegen halkına benzeten mavi kabuğa 'avatar' adını verirler. Filmin ismi de buradan geliyor. Bu noktada filmin sebep olduğu bir tartışmadan bahsetmekte de fayda var.



Nickelodeon adlı çocuk kanalında Avatar ismiyle gösterilen ve sinema uyarlamasını M. Night Shylaman'ın yöneteceği çizgi dizi sinema uyarlamasında da Avatar ismi kullanılmak istendi. Ancak, Avatar ismini daha önce Cameron kaptığı için bu film Ağustos 2010'da Son Hava Bükücü (The Last Airbender) ismiyle gösterilecek.



Avatar'ın Türk fanları da site kurdu



Cameron filmde tam 197 kamera kullanmış.

Avatar'ın bütçesinin, 300 milyon doları geçtiği söyleniyor.

Avatar Türkiye Fan Sitesi, avatarfanturkiye.mygoo.com adresi, filmi merakla bekleyen Türkiyeli sinemaseverlerin mesajlaşmalarını içeriyor. Facebook'ta Avatar the Last Airbender Fan Club grubu ise, çizgi dizi Avatar hayranlarının bir diğer buluşma noktası.

Ağustos ayında animasyon meraklılarını bir araya getiren Comic-Con International festivalinde James Cameron, Avatar'ın 20 dakikalık bir bölümünü göstermişti. Filmin 'ilk yarısından' alınmış bu görüntülerle birlikte Avatar'ın fragmanı Apple'ın web sitesinde yayınlandı. Filmin 'dijital ormanında' geçen sahneleri, seyircileri o kadar heyecanlandırmıştı ki, internette Avatar konulu sitelerin sayısı büyük bir artış gösterdi.



Filmin yıldızları



Sam Worthington: Jack Sully adındaki karakterini canlandıran Worthington, gelecek vaadeden yüzlerce genç aktör arasından seçilmiş. Cameron onun rahat tavırlarının role gerçekçilik kattığını belirtiyor.

Zoe Saldana: Filmin geçtiği gezegen Pandora'da yaşayan Naviler'in Prensesi Neytiri'yi oynayan Saldana, filmde cesur tavırlarıyla başkarakter Jack'i etkiliyor.



Sigourney Weaver: İkinci bölümünü Cameron'ın çektiği Alien serisinin yıldızı Weaver, Avatar'da canlandırdığı Dr. Greca Augustine karakteriyle Jack'e pek çok konuda akıl hocalığı yapıyor.



Michelle Rodriguez: Lost dizisinin unutulmaz karakteri Ana Lucia olarak tanıdığımız Rodriguez, Avatar'da emekli pilot Trudy Chacon'u canlandırıyor. Cameron, ilk Girlfight filminde gördüğü oyuncuya hayran kalmış.