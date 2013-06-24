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Bilim / Teknoloji

'Avatar' ile 2045'te ölümsüz oluyoruz

Google yöneticisi Ray Kurzweil'in de desteklediği fikre göre, 2054 yılında insan zihni bilgisayarlara aktarılarak anılar ve bilinç korunacak

24 Haziran 2013 13:50

Dimitri Itskov, Rus bir milyader. Ölümsüz olabilmek için 100 bilim insanından oluşan bir araştırma ekibi kurdu. Bu ekip de 'Avatar Projesi' adını verdikleri çalışmayla, 2045 yılında dijital teknoloji sayesinde ölümsüzlüğün gerçek olacağını açıkladı. Ekibin açıklaması Google yöneticisi Ray Kurzweil, Peter Diamandis ve Marvin Minsky gibi tanınmış fütüristler fikri desteklediklerini açıkladılar.

Fikrin temelinde yapay zeka var. Intel’in kurucularından Gordon Moore, 1965’te, 'Moore kanunu'nu ortaya atmıştı. 'Mikroişlemcilerdeki transistör sayısının her yıl iki katına çıkacağını' öne süren fikre göre 2045 yılında teknolojinin insanın beyin gücünü aşarak süper zeka seviyesinde bir noktaya ulaşacağını hesaplayan bilim insanları, bu seviyedeki yapay zekaya 'tekillik' adını veriyorlar. Bu teknoloji insan beyninin bir simülasyonu olarak kullanılacak ve insan zihnindeki bilgiler bu bilgisayarlara aktarılarak ölümsüzleşirilecek.

Araştırmayı finanse eden Itskov, projenin başarılı olması halinde dünyadaki en zengin 1226 kişiye ölümsüzlük satacağını söylüyor.

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