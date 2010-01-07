Avatar Halkın kurtuluş örgütü!

T24- Kapalı gişe oynayan ve izlenme rekorları kıran,son zamanların en popüler filmi olma youlnda ilerleyen 'Avatar' filminin, muhafazakar eleştirmenler tarafından sosyalizm propagandası yaptığı savunuldu.

Milliyet gazetesinin haberinde çeşitli ülkelerde ve Türkiye'deki sinema eleştirmenlerinin ,film hakkındaki görüşlerine yer verilmiş.

New York Press’de yazan, Armond White, 'Avatar'ın “militarizm, kapitalizm ve emperyalizmin gerçeklerini çarpıttığını” yazdı ve Suçluluk duygusuyla yapılmış bir film olduğunu idda etti.



Weekly Standard’ın sinema yazarı John Podhoretz ise filmin güvenliksiz bir yerde Amerikan askerlerinin yenilmesi isteğini aşıladığını ve bunun Anti-Amerikanizm’in derin bir ifadesi olduğunu söyledi.

Muhafazakar web sitesi Libertas'ta yazan Govindini Murty ise "Avatar'ın rahatsız edici derecede anti-insan, anti-militer, anti-Batılı bir dünya görüşünün olduğunu belirtti.

New York Times da film için anti-emperyalist olduğunu fakat bunun, filmi anti-Amerikan yapmadığı görüşüne yer verdi.





Türkiye'de de filme bazı eleştiriler var.



Sanat eleştirmeni ve yazar,Hasan Bülent Kahraman film hakkında şöyle dedi:



"Avatar'ın hafif bir sol tonlama taşıdığı kanısındayım. Bu kadarcık eleştiriye bile sağ eleştirmenlerin tepki göstermesi zaten ‘Avatar’ın sunduğu görüşlerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Hollywood kötü adamlarını seçerken artık Bush’a yöneliyor."

Radikal Gazetesi Haber Koordinatörü,Ertuğrul Mavioğlu :

"Bana kalırsa ‘Avatar’ın en güçlü politik mesajı, 'Ne kadar büyük ölüm makinelerine sahip olursanız olun, hak etmediğiniz yerdeyseniz, hak ettiğiniz yanıtı alırsınız' dedi. Bu anlamda emperyalizmin kural tanımaz saldırganlığının karşısında, aklın ve vicdanın ayaklanmasını resmediyor."

