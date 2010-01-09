Avatar en çok gişe yapan 2. film oldu

Dünya çapında büyük ilgi gören 'Avatar', 'Tüm Zamanların En Çok Gişe Yapan Filmleri' sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.



Geçen ay gösterime giren film 1.13 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaştı. 'Avatar'ın listede ikinci sırada yer alması, filmin yönetmeni James Cameron'ın şanına şan kattı. Listede 1.84 milyar dolarla birinci sırada yer alan 'Titanik'in de yönetmeni olan James Cameron, 'Tüm Zamanların En Çok Gişe Yapan İlk İki Filminin Yönetmeni' unvanını kazandı. 1997'de 11 Oscar'lı 'Titanik'in ardından beyazperdeye ara vererek belgesel ve TV dizisi çeken Cameron muhteşem bir dönüş yapmış oldu.



10 yıl teknolojinin gelişmesini bekledi



'Avatar'ın hikayesi, James Cameron'un kafasında ilk kez 1995'te şekillendi ancak 90'lı yıllardaki teknoloji Cameron için yeterli değildi. 2005'e kadar bekleyen Cameron, görüntü yönetmeni Vince Pace'le birlikte geliştirdiği 'fusion camera system' tamalandığında 'Avatar'ı yaratacak kıvama geldi; 3 boyutlu digital çekim yapan bu yeni 'oyuncak', ünlü yönetmeni tatmin etmişti. 4 yıl süren çekimlerinden ardından zirve yaparak 2010'a damga vuran James Cameron, kendi Oscar rekorunu da kırabilecek mi?



Terminatör'ün babası



Terminatör ve 'Aliens' serisinin yaratacısı olan Kanadalı yönetmen James Cameron, 1997 yılında çektiği 'Titanik'le 'En İyi Yönetmen' dalında hem Oscar'ın hem de Altın Küre'nin sahibi oldu.



Fantastik olsun yeter



Sinema eleştirmenleri fantastik Hollywood yapımlarının rekor gişeler elde etmesinde'tanıtım ve görsel şölen'in büyük etkisi olduğunu söylüyor.





Hollywood'dan 'özel imalat'



- Atilla Dorsay: Çeşitli açılardan birbirine denk düşen ve reklamları çok iyi yapılan filmler. Bu tür filmlerin başarısının arkasında çok özel bir imalat var. 'Yüzüklerin Efendisi, 'Titanik' ve 'Avatar'da da böyle oldu. James Cameron 'Avatar'ı 12 yıldır tasarlıyormuş. 'Ben de film yapayım üçüncü olsun' demekle olmaz. Bir de hep bu tür listelerde Hollywood filmlerinden konuşuyoruz çünkü bu kadar büyük filmleri ancak Hollywood yapıyor.





İzleyici 'masal' seviyor



- Ali Hakan: Çok zengin bir film ama bence bir çocuk filmi olduğunu unutmamak gerek. Büyüklerin de seveceği bir masal ama bu kadar işte. Bu filmlerin çok iş yapıyor olması seyircinin hala eski tatlı masallarda kaldığını, hoşlandığını gösterir. İzleyicinin bu kadar çocukça masallardan hoşlanıyor olması gerçekten şaşırtıcı. Çok özel bir film değil. 'Titanik'ten sonra bunun iş yapıyor olması beni çok şaşırttı.





2.5 saat o dünyayı yaşatıyorlar



- Ömür Gedik 'Yüzüklerin Efendisi', 'Harry Potter' ve 'Avatar', fantastik dünyanın kapılarını açan filmler. Bu fantastik dünyayı hayalimizde bile canlandıramadığımız görsellikle sinemaya taşıdıkları için ön plana çıktılar. 2.5 saat boyunca oradaki dünyada yaşıyoruz. Filmden çıkıp, 'Pandora gezegeninde Naviler'le yaşamak istiyoruz' diyen çok kişi gördüm. Tabii ki tanıtımın da çok etkisi var. Avatar, 'dünya sinema tarihini değiştirecek film' olarak lanse edildi. Ben 1 yıldır 'Nedir bu olay?' diye bekliyordum. Heyecanımın arkasında yatan neden buydu. Artık şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle Hollyywood'da filme harcanan para kadar tanıtıma da para harcanıyor. PR yükselen bir değer.



Korsanlara, büyücülere uzak ara fark attı



1- Titanik 1.84



2- Avatar 1.13



3- Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 1.11



4- Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 1.06



5- Batman: Kara Şövalye 1.01



6- Harry Potter ve Felsefe Taşı 0.97



7- Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu 0.96



8- Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 0.93



9- Harry Potter ve Melez Prens 0.92



10- Yüzüklerin Efendisi: İki Kule 0.92