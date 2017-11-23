AVATAR ATAKAN'IN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

\'Avatar\' lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan hakkında \"Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni alenen aşağılama\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse Arslan önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Yaşar Tanrıverdi tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağan Atakan Arslan\'ın (28) sosyal medyada yayınlanan bir videosunun, bir özel televizyon programında 21 Haziran 2016 tarihinde yayınlandığı belirtildi.

İddianamede Arslan\'ın söz konusu bu videodaki sözlerinin \"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama\" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

ADALET BAKANI SORUŞTURMAYA OLUR İZNİ VERDİ

Atılı eylemin Türk Ceza Kanunu\'nun (TCK) 301/1 maddesi kapsamında kaldığı ve TCK\'nın 301/4 maddesi gereğince şüpheli hakkında yapılacak soruşturmanın Adalet Bakanı\'nın iznine tabi olması nedeniyle soruşturma izni istenildiği hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül\'ün 16 Ekim 2017 tarihli \'olur\'u\' ile şüpheli hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Söz konusu ifadelerle şüpheli Arslan\'ın \"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama\" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Arslan\'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Arslan önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.



