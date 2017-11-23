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Avatar Atakan'ın 2 yıla kadar hapsi istendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) 'Avatar' lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan'ın   "Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi

23 Kasım 2017 13:58

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) \'Avatar\' lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan\'ın   \"Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni alenen aşağılama\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Hakkındaki iddianame kabul edilirse, önümüzdeki günlerde Arslan, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.  

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Yaşar Tanrıverdi tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağan Atakan Arslan\'ın (28) sosyal medyada yayınlanan bir videosunun, bir özel televizyon programında 21 Haziran 2016 tarihinde yayınlandığı belirtildi. İddianamede  Arslan\'ın söz konusu bu videodaki sözlerinin  \"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama\" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

ADALET BAKANI SORUŞTURMAYA OLUR İZNİ VERDİ 
Atılı eylemin Türk Ceza Kanunu\'nun (TCK) 301/1 maddesi kapsamında kaldığı ve TCK\'nın 301/4 maddesi gereğince şüpheli hakkında yapılacak soruşturmanın Adalet Bakanı\'nın iznine tabi olması nedeniyle soruşturma izni istenildiği hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül\'ün 16 Ekim 2017 tarihli \'olur\'u\' ile şüpheli hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
Söz konusu ifadelerle şüpheli Arslan\'ın \"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama\" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Arslan\'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Arslan önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak. 
 
 

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