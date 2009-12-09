Avatar 9 gün sonra vizyonda

Yılın en çok merak edilen filmlerinden “Avatar” için geri sayım başladı.



Yapımı 14 yıl süren ve “en yüksek bütçeli film” olarak adlandırılan yapım, 18 Aralık’ta vizyona girecek. “Titanik”, “Yaratıklar”, “Terminatör” filmlerinin yönetmeni James Cameron’un imzasını taşıyan film, ülkemizde 18 şehirde, 29 salonda izleyiciyle buluşacak. 3 boyutlu (3D) sinema tekniklerindeki son teknolojiyle hazırlanan ve sinema dünyasında bir devrim yaratacağı iddia edilen “Avatar”da olaylar, yok olmak üzere olan Na’vi adlı bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor.