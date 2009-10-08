T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avarel’i kim oynar?

Yılmaz Özdil, Başbakan Erdoğan’ın Doğan Grubu’na kesilen vergi cezası konusunda yaptığı “Al Capone” benzetmesini Hollywood yıldızlarıyla birlikte kaleme almı#

08 Ekim 2009 03:00

Wall Street Journal'a konuşan Başbakan Erdoğan, Aydın Doğan'a kesilen vergi cezası için ABD'li gangaster Al Capon'u hatırlatarak 'Hayatının geri kalanını hapiste geçirdi ve kimse sesini çıkarmadı' demişti.

Bu açıklamanın ardından birçok köşeyazarı olayı sert bir uslupla kınarken, Hürriyet gazetesinden Yılmaz Özdil, farklı bir dil seçti.  O Avarel’i Türkiye'de oynasa oynasa kim o oynarın cevabının peşine düştü.

Özdil'in 'Al Capone' başlıklı bugünkü (08.10.2009) yazısı şöyle...

Al Capone

Herkes Al Kapon’u yazmış.

Oku oku, başım ağrıdı.

Bi de ben yazayım...

Filmi var onun.
Dı Antaçıbıls...
Türkçe meali:
The Dokunulmazlar.

Başrolde bi müfettiş, polis değil aslında, hazine müfettişi... Bu müfettiş, emniyet teşkilatı içinde kendi gizli örgütünü kuruyor, telefonları filan dinliyor, hâkimleri savcıları kafasına göre ayarlıyor ve neticede Al Kapon’un ensesine biniyor.

Kim o müfettiş biliyor musunuz?
Kevın Kostnır!

Hem vallahi, hem billahi.

Al Kapon rolündeki kim?
Rabırt deniro.

İftardaki arkadaş...
Ekip tamam yani.

Bunlar kafayı Hollywood’a taktı diyorum, inanmıyorsunuz... Bakın şimdi de, “Baba” filminin yönetmeni mafyacı uzmanı Fırançis Fort Kopola’yı çağırmışlar, Kültür Bakanlığı’nın davetlisi olarak...
Film çekecekmiş.

Sordum, soruşturdum.
Daltonlar’ı çekecekmiş.
Avarel’i oynasa oynasa o oynar diye birinin methini duymuş, görmek istemiş. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24