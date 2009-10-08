Avarel’i kim oynar?

Wall Street Journal'a konuşan Başbakan Erdoğan, Aydın Doğan'a kesilen vergi cezası için ABD'li gangaster Al Capon'u hatırlatarak 'Hayatının geri kalanını hapiste geçirdi ve kimse sesini çıkarmadı' demişti.



Bu açıklamanın ardından birçok köşeyazarı olayı sert bir uslupla kınarken, Hürriyet gazetesinden Yılmaz Özdil, farklı bir dil seçti. O Avarel’i Türkiye'de oynasa oynasa kim o oynarın cevabının peşine düştü.

Özdil'in 'Al Capone' başlıklı bugünkü (08.10.2009) yazısı şöyle...



Al Capone

Herkes Al Kapon’u yazmış.Oku oku, başım ağrıdı.Bi de ben yazayım...Filmi var onun.Dı Antaçıbıls...Türkçe meali:The Dokunulmazlar.Başrolde bi müfettiş, polis değil aslında, hazine müfettişi... Bu müfettiş, emniyet teşkilatı içinde kendi gizli örgütünü kuruyor, telefonları filan dinliyor, hâkimleri savcıları kafasına göre ayarlıyor ve neticede Al Kapon’un ensesine biniyor.Kim o müfettiş biliyor musunuz?Kevın Kostnır!Hem vallahi, hem billahi.Al Kapon rolündeki kim?Rabırt deniro.İftardaki arkadaş...Ekip tamam yani.Bunlar kafayı Hollywood’a taktı diyorum, inanmıyorsunuz... Bakın şimdi de, “Baba” filminin yönetmeni mafyacı uzmanı Fırançis Fort Kopola’yı çağırmışlar, Kültür Bakanlığı’nın davetlisi olarak...Film çekecekmiş.Sordum, soruşturdum.Daltonlar’ı çekecekmiş.Avarel’i oynasa oynasa o oynar diye birinin methini duymuş, görmek istemiş.